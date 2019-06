10mila ton di rifiuti illeciti, arresti

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - - Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti tra il Nord e Sud Italia, e in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano stanno infatti eseguendo a un'ordinanza di misura cautelare e decreto di sequestro preventivo emessa dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Dda nei confronti di un'organizzazione ritenuta responsabile di traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni, che avrebbe smaltito illecitamente circa 10.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania e da vari impianti del Nord Italia.