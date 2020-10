CharityStars, Andy Luotto per Operation Smile Italia

Roma, 12 ott. (askanews) - Il celebre attore e chef Andy Luotto, da anni al fianco della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, è il promotore di due iniziative sul portale delle celebrities "CharityStars" il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione.Si tratta di una tasting experience e di una web cooking class con Andy Luotto: la prima presso il ristorante dello chef, il Casale del Sesto a Pietravairano, in provincia di Caserta, che sarà seguita da un pranzo o da una cena per due persone, e la seconda una cooking class in versione digitale. Lo chef effettuerà una lezione di cucina 2.0, di circa 3 ore, dove illustrerà la preparazione della prelibatezza scelta per la masterclass. Sul portale charitystars.com la lezione potrà essere prenotata con la modalità "compralo subito" mentre partecipando all'asta ci si potrà aggiudicare la tasting experience."Siamo felici di avere con noi anche quest'anno un personaggio poliedrico e di grande cuore come Andy Luotto che, con il carisma che lo contraddistingue e che lo ha reso uno dei personaggi più amati del panorama televisivo e culinario, ha deciso di scendere nuovamente in campo al nostro fianco, per aiutarci a far conoscere il nostro impegno," ha dichiarato Alessandra Corrias, Direttore Generale di Fondazione Operation Smile Italia Onlus.Le due iniziative benefiche di Andy Luotto si inseriscono all'interno di "20 anni di sorrisi", la campagna lanciata di recente dalla Fondazione Operation Smile Italia Onlus il cui obiettivo, oltre a celebrare i 20 anni di attività della Fondazione, è anche quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sua missione: curare bambini e adulti nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali, come la labiopalatoschisi.