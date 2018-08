La macabra copertina di Charlie Hebdo sul crollo del 'Morandi': Costruito dagli italiani... pulito dai migranti"

Macabra ironia del periodico satirico francese Charlie Hebdo sul crollo del ponte Morandi. E' una copertina al vetriolo quella dell'ultima edizione del settimanale, la numero 1361, che lega la tragedia di Genova alla crisi dei migranti. L'immagine è una vignetta su sfondo giallo che mostra il ponte spezzato in alto a sinistra mentre a terra, tra le macerie e un'auto appena precipitata, c'e' un immigrato nero che spazza il suolo con una ramazza: "Costruito dagli italiani... - è il commento di Charlie Hebdo - ... pulito dai migranti".

Nei giorni successivi al crollo era circolata sui social una falsa copertina del settimanale dedicata alla tragedia di Genova. La finta vignetta sotto accusa era stata ripresa, con alcune modifiche, da una disegnata dal vignettista italiano Ghisberto. Essa mostrava un pezzo di strada del ponte obliquo tra un pilone del viadotto, con le auto che cadevano al suolo dall'estremità inferiore e tre grossi sacchi di denaro sull'estremità superiore a fare da contrappeso: la bandiera italiana sventolava in cima al pilone. L'immagine era stata condivisa su Facebook, WhatsApp e Twitter ma ben presto era emerso che la copertina era un 'fake'.

La vignetta dell'italiano Ghisberto

La vignetta sul crollo del ponte Morandi pubblicata nella copertina del periodico Charlie Hebdo "più che risultato della satira, riflette il pensiero e i preconcetti di molti transalpini sull'Italia". Lo sostiene Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. "Le loro vignette - aggiunge - possono fare schifo ed essere vomitevoli, essere espressione di pregiudizi e stereotipi e soprattutto di un malinteso senso di superiorità, molto francese per altro, grazie al quale si sentono in diritto di insultare chiunque".

Quella sulla tragedia del ponte Morandi, "con l'immigrato (notare le labbra grosse e gli occhi grandi ingenuamente spalancati sul mondo né più, né meno di come li rappresentavano le vignette che oggi definiremmo razziste nei primi decenni del Novecento in America come in Europa) che pulisce le macerie, da questo punto di vista, deve far pensare". Per l'esponente del Carroccio, "chissà se l'immigrato della vignetta non sia un africano preso a randellate dalla gendarmeria francese a Ventimiglia o se non arrivi da quell'Africa Subsahariana succube della Francia, costretta ad adottare come moneta il franco francese africano al cambio paritario con l'euro.