Stretta sulla privacy, WhatsApp vietata agli under 16. Cosa c’è dietro alle nuove regole

A partire dal prossimo 25 maggio WhatsApp sarà formalmente vietata agli under 16. A darne notizia è stata la stessa società, che non ha fatto altro che allinearsi con l'articolo 8 del General Data Protection Regulation (Gdpr), un complesso di norme sulla privacy approvate dall’Unione Europea nel 2016. L’applicazione, stando a quanto previsto dal nuovo aggiornamento, prevede che si debbano avere "almeno 16 anni, o la maggiore età richiesta nella propria nazione, per registrarsi o usare" la chat: è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso è autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Lo stesso articolo consente tuttavia ai singoli Stati membri di abbassare il limite d'età fino a 13 anni. Al momento non è comunque chiaro come WhatsApp, a livello pratico, possa controllare l'età del suoi fruitori europei, salvo non decida di far affidamento sulla correttezza degli under 16 o sul controllo dei loro genitori.

Possibile barare

“Si tratta di un divieto di carta quanto lo sono i divieti basati su quasi tutte le identità online - evidenzia l’avvocato Guido Scorza, esperto di Internet e membro del Team Digitale di Palazzo Chigi -. Finirà come già accade sui siti porno e su quelli di giochi d’azzardo: un minore clicca, bara e accede al sito o al servizio. La norma serve certamente a imporre a Whatsapp l’obbligo di chiederti quanti anni hai. Ma il regolamento non prevede nulla sui controlli”. “Il divieto ai minori di 16 anni è semplicemente la prova che Whatsapp non è gratis”, commenta l’avvocato. La nota informativa diramata dal colosso “dimostra che il re è nudo - evidenzia l’esperto - nel senso che non potendo chiedere ai minori di 16 anni i consensi privacy al trattamento dei dati personali, sceglie di non fornire loro il servizio”.

La Gdpr non vieta nulla

“La Gdpr - aggiunge Scorza - non dice né potrebbe dire che un fornitore servizi della società dell’informazione, come Facebook e gli altri, non può concludere un contratto con un minore. Dice che un minore non può dare consenso al trattamento dei dati personali. Mentre è lecito che Facebook ed altri trattino i dati di un minore per consentire l’uso di un servizio specifico, questi dati non si possono più usare per altri scopi se non il servizio stesso. Insomma, non è più possibile chiedere consenso ai minori di 16 anni per fare altro rispetto alla semplice esecuzione del servizio: profilazione degli utenti, pubblicità mirata o cessione a terzi”. In sostanza il servizio potrebbe esser ancora concesso ai minori, ma l’impossibilità di utilizzare i dati personali fa letteralmente crollare l’interesse e la convenienza economica per farlo. In sintesi ci si nasconde dietro al Gdpr…

I minori non sono economicamente interessanti

“Quando dicono ‘in conformità al GDPR’ non posso più aprirmi ai minori di 16 anni – spiega l’avvocato - in realtà ci stanno dicendo ‘non voglio’, perché l’unica cosa che Whatsapp potrebbe fare con un minore è dargli il servizio nudo ma ovviamente non gli interessa”. Anche Facebook si è adeguata al General Data Protection Regulation, ma ci sono differenze concrete tra Facebook e Whatsapp. “Considerata la quantità di dati che Facebook ha su ciascuno di noi e la possibilità di creare interazioni forti, se uno si presenta asserendo di essere genitore di qualcun altro - aggiunge l’esperto - Facebook è in grado di dire con buona probabilità se lo è o no. Su Whatsapp mettere in piede un meccanismo simile non era possibile”.

Cambiano le regole sul Web

La Gdpr è comunque destinata a stravolgere il modo di vivere sul Web, perché toccherà tutte le aziende che si servono di dati sensibili. “Mi attendo novità corpose dal mondo Google. Per esempio, i 16 anni saranno l’età limite per aprire una gmail? E per YouTube, che è usatissimo dai giovani, che accadrà? Servirà l’intervento dei genitori probabilmente, e anche qui, come per Facebook, quelli di Google sono in grado di identificarli con ottime probabilità incrociando i dati che hanno”. Un’altra importante novità riguarda poi la portabilità dei dati. Ad ogni utente sarà riconosciuto il diritto di scaricare le proprie informazioni personali così da portarle su un fornitore alternativo dello stesso servizio. “Questo è uno degli elementi più rivoluzionari di Gdpr, e va oltre la privacy - conclude l’avvocato -. Mi consente di toccare con mano quello che un fornitore sa di me; e in più, se arriva un concorrente di quel servizio, posso cambiare fornitore portando tutti i miei dati e la mia storia digitale. Questa è una norma che apre finalmente alla concorrenza”.