'Parto in vacanza nello spazio', nel 2021 aprirà il primo hotel orbitale

Se le classiche vacanze sono per voi una monotonia mortale l’annuncio fatto dalla Orion Span, società con sede a Houston, potrebbe destare la vostra curiosità. L’azienda, infatti, ha annunciato di essere in procinto di aprire il primo hotel spaziale. La struttura, ribattezzata Aurora Station, altro non è che un modulo spaziale in grado di ospitare quattro turisti e due membri dell'equipaggio per un soggiorno di 12 giorni a 320 chilometri dalla Terra. Per preparare i bagagli c’è ancora tempo, ma gli interessati possono già prenotarsi, effettuando online deposito di 80 mila dollari. L’hotel, lungo 10 metri e dal diametro di 4,2, aprirà entro il 2021. Costo della vacanza 9,5 milioni di dollari a testa, ossia circa 791,666 dollari a notte. "Vogliamo portare la gente nello spazio - ha spiegato il fondatore della compagnia, Frank Bunger - perché è la frontiera finale della nostra civiltà".

Ma andare in vacanza nello spazio non è la stessa cosa di partire per un viaggio in montagna. I turisti devono affrontare un duro addestramento. Al momento il corso dura 24 mesi ma la Orion Span punta a ridurre tale periodo ad un più sostenibile percorso formativo della durata massima di soli tre mesi. Ai turisti saranno fornite nozioni basilari su volo spaziale, meccanica orbitale e vita in ambienti pressurizzati. La società assicura che i viaggiatori "godranno l'euforia della gravità zero, ammireranno le aurore polari dalle tante “camere con vista” dell'hotel spaziale e potranno anche vedere e fotografare la propria città. Previsti inoltre esperimenti a bordo per coltivare piante in orbita, sperimentare la realtà virtuale con il ponte a ologrammi di Star Trek e salutare famiglia e amici in live stream grazie a un accesso internet wireless ad alta velocità.