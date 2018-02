Ecco la tecnologia che rivoluzionerà Internet, creato in Italia il dispositivo che metterà il turbo alla trasmissione dati

Promette di mettere il turbo a internet e telecomunicazioni, il dispositivo sviluppato in Italia dall'Istituto TeCIP della Scuola Superiore Sant'Anna e dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (Cnit) che sembrerebbe essere in grado di inviare sulle fibre ottiche segnali complessi ad una velocità mai vista prima. Il dispositivo, descritto sulle pagine di Nature Photonics, rappresenta una vera e propria rivoluzione, confrontabile per importanza persino a quella avvenuta nell'elettronica grazie all’avvento di chip più piccoli e potenti.

Un modulatore ottico di fase basato su silicio e grafene

La ricerca che ha portato allo sviluppo del dispositivo è stata coordinata da Marco Romagnoli, dell'Istituto di Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione (TeCIP) della Scuola Sant'Anna, e condotta nell'ambito del Progetto europeo Grafene. I risultati hanno permesso di confermare la fattibilità di un apparecchio molto compatto e capace di convertire i segnali da elettronici a ottici. Si tratta insomma di un modulatore ottico di fase costruito con silicio e grafene, delle dimensioni di circa mezzo millimetro e che può essere ridotto fino a un decimo di millimetro, e soprattutto in grado di trasmettere segnali complessi.

Così l'Italia modificherà le comunicazioni a banda ultra larga

"La nostra ricerca - ha osservato Giampiero Contestabile, uno degli autori del TeCIP - dimostra che questi dispositivi possono diventare molto piccoli e compatti, e a basso consumo energetico". Tutto questo potrebbe portare, nel giro di 5 o 10 anni, a comunicazioni in fibra ottica più veloci e potenti, da quelle intercontinentali alle reti di quartiere, così come potrebbe rendere rapidissime ed efficienti le connessioni elettroniche, a partire dai giganteschi supercomputer fino a pc di casa e telefoni cellulari.