Sfatato il mito delle sigarette elettroniche: danneggiano il Dna e aumentano il rischio tumori

Non sono innocue come si pensa. Le sigarette elettroniche possono danneggiare il Dna, aumentando il rischio di malattie cardiache e di tumori ai polmoni e alla vescica. A sfatare il mito della loro sicurezza è uno studio della New York University, condotto su topi e su cellule umane. Ma gli esperti sono divisi e per alcuni di essi le e-gig restano un'alternativa valida al fumo di sigaretta. Sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas), il gruppo guidato da Moon-shong Tang ha osservato in laboratorio effetti simili a quelli visti sul Dna dei roditori anche nelle cellule umane di polmoni e vescica, se esposte alla nicotina e a un prodotto carcinogeno derivato dalla nicotina, l'nnk (chetone nicotina-derivato della nitrosammina). Nelle cellule umane si è rilevato anche un maggior tasso di mutazione e trasformazione in cellule tumorali.

Rischio tumore e non solo

Ciò significa che il fumo della sigaretta elettronica non è scevro di danni. "Modifica la struttura del Dna e la sua capacità di ripararsi", osserva Gerry Melino, biologo molecolare dell'università di Roma Tor Vergata. "Non è stata dimostrata una cancerogenesi vera e propria, ma si è visto - rileva - che il fumo delle e-cig altera alcune basi del Dna, in particolare la guanosina, in più organi. Quindi non solo nei polmoni, che sono molto sensibili al fumo, ma anche nella vescica e nel cuore". Tutto ciò è dovuto sia alla nicotina che all'nnk (chetone nicotina-derivato della nitrosammina), che "a sua volta forma altri derivati che attaccano le basi del Dna. “Nello studio si è anche visto, sulle cellule umane, una diminuzione delle proteine, impiegate nella riparazione dei danni del Dna, anche se non se ne conoscono le ragioni".

Rischi per l'uomo ancora da confermare

Si tratta di un dato "allarmante", secondo l'esperto, che però andrebbe confermato nell'uomo e quantificato rispetto al fumo di tabacco e sigaretta. "Nello studio infatti il confronto è stato fatto tra fumo di e-cig e aria filtrata - conclude -. Il fumo di tabacco produce le stesse alterazioni delle sigarette elettroniche, più altre nel Dna , ma andrebbe verificato se in proporzione i danni del fumo delle sigarette elettroniche sono molto minori o simili a quelli del tabacco".

Meno danni delle normali sigarette

Per Fabio Beatrice, otorilangoiatra dell'Università di Torino, resta il fatto che "le sigarette elettroniche producono sostanze nocive in misura di almeno il 95 per cento inferiore rispetto al normale fumo da combustione dei prodotti del tabacco tradizionale" e costituiscono di conseguenza "una formidabile alternativa per tutti i fumatori incalliti che non riescono o che non vogliono smettere di fumare".

Da un anno, infine, le sigarette elettroniche sono all'esame della Food and Drug Administration, l'agenzia Usa che regola i farmaci, per il rischio di esplosione delle loro batterie. Rimandata invece la decisione sulla commercializzazione oltreoceano dei dispositivi Iqos, che scaldano il tabacco senza bruciarlo. Per l'Fda non ci sono ancora prove sufficienti che le e-cig aiutino a ridurre il rischio di malattie da tabacco.