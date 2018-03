Rivoluzione nella cosmetica, ecco le tinture al grafene: sono atossiche e non danneggiano i capelli

Dopo aver rivoluzionato elettronica ed energia, il grafene porta un'aria nuova anche nella cosmetica, offrendo quello che per molte donne è stato finora un sogno irrealizzabile: tinture non tossiche, che non danneggiano i capelli e resistono ad almeno 30 lavaggi. Inoltre, poiché conduce elettricità e calore, permette di evitare che i capelli si elittrizzino durante le giornate umide. Il risultato, pubblicato sulla rivista Chem, si deve ai ricercatori della Northwestern University dell'Illinois.

Addio ai problemi causati dall'ammoniaca

A differenza dei prodotti in commercio a base di ammoniaca, che rendono i capelli più fragili perché ne alterano la struttura, la tintura al grafene sfrutta i vantaggi della geometria di questo materiale capace di adattarsi a superfici irregolari e ondulate. "Immaginate un pezzo di carta: un biglietto da visita è molto rigido e non si piega da solo, mentre un foglio di giornale molto più grande è più facile da piegare. Per questo i fogli di grafene sono un buon materiale di copertura", precisa Jiaxing Huang, coordinatore dello studio.

La struttura del grafene lo rende inoltre più sicuro

Mentre le molecole delle altre tinture possono essere inalate o passare attraverso la cute, il grafene è troppo grande per entrare nell'organismo. Altro vantaggio è che non è necessario usare del grafene di alta qualità per le tinture, come invece serve per le altre applicazioni elettroniche. I ricercatori sperano di trovare fondi per proseguire il loro lavoro e portare sul mercato le tinture al grafene.