Militari feriti e astronauti in missione saranno “congelati”, la tecnologia della Darpa cambierà il mondo

Ancora una volta la finzione cinematografica anticipa un progresso tecnologico destinato a cambiare sostanzialmente la vita di tutti. La Defense Advanced Research Projects Agency, agenzia governativa statunitense più conosciuta con l’acronimo “Darpa”, ha annunciato di essere impegnata nello sviluppo della tecnologia di “animazione sospesa”. Grazie a questa sarà possibile rallentare i parametri vitali dei feriti, siano essi militari impegnati in conflitti bellici o civili, e rendere meno impattanti i sintomi delle esplorazioni spaziali.

Progetto Biostasis rivoluzionerà il mondo

L’agenzia, prima incaricata dal governo americano per lo sviluppo di nuove tecnologie militari, inizialmente punterà a un sistema capace di “congelare i feriti per il tempo sufficiente a prestar loro soccorso”. I corpi dovranno esser messi in condizione di “sospensione”, al punto da ottenere un rallentamento delle reazioni biochimiche per prolungare la cosiddetta “golden hour”, quel breve intervallo di tempo utile per mettere in pratica tutto ciò che serve a salvare una vita in pericolo. Gli scienziati dovranno scoprire come imitare Madre Natura. Sono tantissimi infatti gli organismi in grado di ridurre autonomamente i processi biologici al sopraggiungere di condizioni estreme (congelamento, radiazioni, disidratazione).

Sperimentazione sarà lunga e complessa

La Darpa, sia chiaro, non dispone al momento di questa tecnologia, ma ha avviato un programma, denominato Biostasis, che dovrà render più chiari i meccanismi attraverso i quali le proteine, e altre macchine molecolari, possono trasformare l’energia chimica e cinetica in processi biologici fondamentali del corpo umano. Il strada da percorrere è lunghissima, e come prima cosa dovranno essere definiti anche i protocolli, ma gli scienziati si dicono certi di riuscire in quello che per tanti potrebbe apparire l’ennesimo sperpero di risorse pubbliche. Si partirà con dei test sulle singole cellule, per poi passare ai tessuti e successivamente agli organismi più complessi. La ricerca avrà inevitabili ricadute positive in molteplici settori, dalla conservazione dei medicinali a quella del sangue per le trasfusioni, fino ad arrivare ai nuovi paradigmi dell'esplorazione spaziale.