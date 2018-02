Sulle tracce di Atlantide, individuata una piramide nell’oceano Pacifico

Un archeologo argentino ha scoperto una gigantesca piramide che potrebbe esser riconducibile alla civiltà scomparsa di Atlantide. La struttura, individuata nel 2016, si trova nelle profondità dell’oceano Pacifico (alle coordinate 12 ° 8'1.49 'N 119 ° 35'26.39' W) e la sua scoperta sarebbe stata possibile grazie all’aiuto di Google Earth. Marcelo Igazusta, questo il nome dello specialista che per anni ha analizzato le immagini satellitari, ha detto che la costruzione si trova nel fondale marino ad ovest del Messico. La lunghezza di ogni suo lato è compresa tra i 14 e i 18 metri. Secondo l’esperto, che ha immediatamente condiviso le informazioni raccolte con altri suoi colleghi, la struttura potrebbe far luce sulla civiltà mitologica.

C’è ovviamente chi definisce la scoperta una mezza "bufala"

Madre Natura sa essere molto creativa. Altri ritengono invece quella piramide reale, ma non umana. L'ufologo Scott Waring suggerisce si tratti di un oggetto extraterrestre. L’uomo non aveva le capacità di costruire qualcosa del genere. "Questa è una scoperta monumentale. Le persone non sarebbero mai in grado di costruire una tale struttura. Solo gli alieni sono in grado di farlo, e potrebbero aver vissuto lì".

Atlantide, mitica civiltà menzionata per la prima volta dal filosofo Platone nei dialoghi Timeo (17-27) e Crizia nel IV secolo a.C., sarebbe stata una potenza navale situata "oltre le Colonne d'Ercole", che avrebbe conquistato molte parti dell'Europa occidentale e dell'Africa novemila anni prima del tempo di Solone (approssimativamente nel 9600 a.C.). Dopo avere fallito l'invasione di Atene, l'isola con tutti i suoi abitanti sarebbe sprofondata, "in un singolo giorno e notte di disgrazia", per opera di Poseidone.