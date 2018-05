Ondata di maltempo fuori stagione: ecco quanto durerà la pioggia. La Sardegna la regione più colpita

Con il mese di maggio è iniziata una fase di maltempo che durerà almeno per una settimana e causata dalla formazione di un ciclone mediterraneo sul mar Tirreno. Il sito ilmeteo.it annuncia giorni di maltempo su gran parte delle regioni, e la Sardegna sarà la più colpita; sull’isola dove sono in atto già straripamenti di fiumi e torrenti, le piogge continueranno almeno fino a Sabato 4.



A partire dalla serata di martedì piogge e locali temporali raggiungeranno tutto il Sud per poi risalire verso le regioni adriatiche e infine il Nord. Giovedì 3 Maggio sarà la giornata più perturbata con maltempo diffuso e possibili nubifragi su Abruzzo, Marche, Lazio, Campania, poi Emilia Romagna, Veneto, Lombardia meridionale e infine Piemonte occidentale. Difficile dire le zone dove non pioverà.

Venti forti oltre la pioggia

Il ciclone oltre a portare diffuse precipitazioni, sarà accompagnato da venti moderati o forti che soffieranno fino a 70 km/h sulle coste della Sardegna e della Sicilia con conseguenti mareggiate.

Crollo in vista per le temperature

Le temperature nei prossimi giorni subiranno un crollo sulle regioni centro-meridionali con valori massimi sotto i 20°C su moltissime città, come a Roma e Napoli. In anteprima il direttore annuncia un weekend ancora ricco di temporali, ma soprattutto pomeridiani e soltanto sulle zone centro-meridionali e al Nordovest, al Nordest invece tornerà a splendere il sole con temperature vicine ai 30°C sul Veneto.