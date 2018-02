I pediatri bocciano le diete veg, ecco perché non va bene in età evolutiva

Le diete vegane e vegetariane non possono essere raccomandate in età evolutiva. Gli specialisti della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), della Federazione medici pediatri (FIMP) e Federazione italiana medicina perinatale (SIMP) si schierano contro le rigide scelte, spesso dettate dalla non conoscenza dei pericoli, adottate da molti genitori italiani. Questi modelli alimentari, spesso balzati agli onori della cronaca, possono portare i bambini a sviluppare deficit di crescita e anemia. Non mancano poi casi di piccoli vittima di fratture spontanee. Queste diete non sono di per sé sufficienti ma richiedono un'integrazione, diversamente per i più piccoli possono esservi dei potenziali problemi, alcuni anche gravi, al sistema nervoso centrale.

I genitori evitino le “diete fai da te”

"L'alimentazione onnivora - evidenzia il pediatra Claudio Maffeis, dell'Università di Verona e referente della Società italiana di pediatria (Sip) - è quella proposta dalla Società italiana di Nutrizione Umana come quella di riferimento. Quella vegetariana può essere utilizzata (lattoovovegetariana) purché anche questa seguita bene, quella vegana resta sempre da integrare a tutte le età e comporta di seguire bene il bambino nel tempo e monitorarlo attentamente". Per Giuseppe di Mauro, presidente della SIPPS, le diete vegetariane e vegane non sono adeguate neppure per le donne in gravidanza.

Aumentano casi di bimbi con carenze nutrizionali

“C’è una forte preoccupazione su questo tema - spiega sulle pagine di La Repubblica Laura Rossi, ricercatrice del Centro per la ricerca in agricoltura (Crea) -. Mi confronto frequentemente con i pediatri di famiglia che operano sul territorio e hanno il polso della situazione. Da loro arriva la conferma dell’aumento di casi di bambini con gravi carenze nutrizionali per effetto di diete molto sbilanciate, come può essere quella vegana, se attuata senza le opportune competenze”. Le carenze più diffuse sono quelle di vitamina B12, ferro e calcio, ma non sono le sole. Le proteine vegetali, va precisato, sono del tutto diverse rispetto a quelle animali. E’ vero che si può sopperire alle carenze con degli integratori ma non tutti hanno a disposizione un nutrizionista in casa, e pochi chiedono aiuto ad un vero specialista. Il “fai da te” porta soltanto a creare dei danni.

In Italia cresce il numero di vegetariani e vegani

E nel frattempo il numero degli italiani che scelgono di abbracciare un regime alimentare vegetariano o vegano aumenta di anno in anno. Secondo il Rapporto Italia 2016 dell'Eurispes, nel 2015 rappresentavano l'8 per cento della popolazione. In particolare, il 7,1 per cento degli italiani si dichiara vegetariano e il loro numero è in lieve aumento: infatti negli ultimi tre anni la quota di vegetariani in Italia è dapprima diminuito, poi aumentato di quasi 2 punti percentuali nel 2016. La novità è rappresentata dalla percentuale di vegani che, pur essendo una minoranza della popolazione, appariva in forte calo solo un anno fa, nel 2016 ha raggiunto l’1 per cento. Sommando le due pratiche, dunque, si può affermare che l’8 per cento degli italiani segue una dieta esclusivamente “verde”.