Nuovo gel apre la strada alla stampa 4D degli organi che si adattano al corpo umano

La stampa 3D non ha ancora conquistato l’utenza domenica che il mondo deve subito prepararsi alla novità. Un team di ricercatori della Rutgers University ha annunciato di aver trovato il modo di stampare in 4D. Il tutto è possibile grazie ad un gel “intelligente”, costituito principalmente di acqua, capace di mutare forma in base alla temperatura. La nuova tecnica rivoluzionerà il mondo dei trapianti e consentirà di ottenere organi facilmente adattabili all'organismo che dovrà poi riceverli. L’annuncio del risultato, pubblicato sulle pagine della rivista Scientific Reports, ha catturato l’attenzione di tanti specialisti. Secondo gli scienziati della Rutgers University la tecnica potrà essere utilizzata anche per produrre robot soffici e “micro navette” per la somministrazione di farmaci direttamente all'interno dell'organismo.

Nuovi organi in 4D si adattano all'organismo

Gli oggetti realizzati con l'idrogel, nonostante sia quest’ultimo costituito in gran parte d’acqua, hanno una solidità sufficiente per garantire la rigidità necessaria per fabbricare organi come i polmoni. Inoltre gli oggetti 4D possono esser stampati velocemente e con un'altissima risoluzione. "Gli idrogel intelligenti hanno un potenziale che non è stato sfruttato completamente. Noi - commenta Howon Lee, professore presso il Department of Mechanical and Aerospace Engineering at Rutgers University - New Brunswick, nonché responsabile dello studio - abbiamo aggiunto un'altra dimensione e questa è la prima volta che si riesce a farlo su questa scala di grandezza. Sono materiali flessibili e mutaforma".

Inizia una nuova era

L’idrogel utilizzato dai ricercatori viene utilizzato ormai da decenni, Nella litografia e nella classica stampa 3D. Questo ne garantisce una ampia disponibilità e un costo decisamente contenuto. I test condotti finora indicano che con una temperatura inferiore a 32 gradi il gel assorbe più acqua e si gonfia, mentre a temperature più alte la espelle, restringendosi. Gli oggetti che si possono creare vanno dallo spessore di un capello umano a diversi millimetri di lunghezza, e cambiando la temperatura, si possono anche programmarne movimenti e funzioni.