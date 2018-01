Creata la molecola che porta al suicidio le cellule del cancro

Messa a punto una nuova arma anticancro, è una molecola in grado di bloccare una proteina che tiene in vita vari tipi di tumori, dai linfomi alle leucemie al cancro al seno. Descritta sulla rivista dell'Accademia Nazionale delle Scienze Usa (Pnas), è stata disegnata dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston. Quando una cellula accumula troppi errori nel proprio Dna, sceglie di darsi la morte pur di non diventare cancerosa.

Blocca le cellule cancerogene e le porta al suicidio

Questa forma estrema di difesa è però aggirata da molti tumori grazie alla proteina Mcl-1, che consente alle cellule tumorali di crescere e invadere i tessuti vicini. La proteina disegnata dai ricercatori del Mit, coordinati da Amy Keating e Loren Walensky, interviene proprio contro Mcl-1, bloccandola e consentendo così alle cellule cancerose un “suicidio onorevole”.

Molecole anticancro sono molto selettive

I primi test di laboratorio hanno dimostrato che queste molecole anticancro sono molto selettive. Rimangono ancora da valutare però diversi aspetti, ad esempio se questi composti siano efficaci da soli o in combinazione con altre molecole. "Alcune cellule tumorali dipendono da Mcl-1, che rappresenta per loro l'ultima linea di difesa dalla morte per suicidio. Questo aspetto - ha spiegato Keating - fa di Mcl-1 il bersaglio privilegiato di una nuova strategia anticancro potenzialmente efficace. In molte forme di tumore - ha concluso - Mcl-1 è, infatti, un fattore di resistenza alla chemioterapia".