L'astronauta Cheli sull'Everest: felice ed emozionato

Roma, 18 mag. (askanews) - "Sono felice ed emozionato per aver raggiunto la vetta dell'Everest. Sto fisicamente molto bene. Ricorderò questa esperienza non solo per le ragioni atletiche e fisiche, ma soprattutto per quelle emozionali. Vedere l'alba dalla cima del Monte Everest è stato commovente e lo ricorderò per sempre".Sono le prime parole dell'astronauta italiano dell'Esa, Maurizio Cheli, 59 anni, che giovedì 17 maggio 2018 ha conquistato la vetta della montagna più alta del mondo.