Intelligenza artificiale ha scoperto 6 mila specie di nuovi virus

L'Intelligenza Artificiale ha scoperto un "tesoro" nascosto di biodiversità, formato da circa 6.000 specie di virus di cui si ignorava l'esistenza. La scoperta, pubblicata sulle pagine della rivista Nature, è stata presentata il 15 marzo scorso nel corso di una conferenza tenuta a San Francisco da Simon Roux, dell'Istituto di Genomica del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (Doe). Roux, che ha addestrato i computer ad identificare il Dna dei virus, ha ottenuto un risultato a dir poco inaspettato. Nonostante i virus siano di primaria importanza in moltissimi campi, dalla salute umana alla degradazione dei rifiuti, sono infatti molto difficili da studiare.

Scoperta rivoluzionerà molti settori

Molte specie non possono essere coltivate in laboratorio, e i tentativi di identificarne le sequenze genetiche spesso falliscono, perché il loro Dna è molto piccolo ed evolve molto rapidamente. La soluzione al problema è arrivata però grazie all’uso dell'Intelligenza Artificiale (IA), che è stata capace di isolare gli schemi genetici dei virus nascosti dentro montagne di dati.

Circa 6 mila erano sconosciute

Simon Roux ha addestrato i computer ad identificare le sequenze genetiche di una particolare famiglia di virus chiamati Inovirus, che vivono nei batteri e ne alterano il comportamento. Il ricercatore ha elaborato un algoritmo con due gruppi di dati: da una parte 805 sequenze genetiche di Inovirus conosciuti e dall'altra 2.000 sequenze di altri virus e batteri, per permettere al computer di imparare a distinguere tra i due. In questo modo l'IA è riuscita a trovare 10.000 sequenze genetiche di Inovirus raggruppandole in specie: di queste ultime 6.000 erano ancora sconosciute.