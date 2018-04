“Gesù era un alieno proveniente da Venere”, ecco la tesi di un nuovo culto

Gesù non era un terrestre, ma un alieno proveniente da Venere. Il Messia, figura centrale del Cristianesimo, giunse sul nostro pianeta a bordo di un’astronave. Questa, perlomeno, è la tesi presentata sulle pagine del Daily Star dai fedeli della Aetherius Society, organizzazione spirituale internazionale che si descrive come “religione in crescita con un seguito di portata mondiale”. Tutto cominciò una settantina di anni fa…

Tutto ebbe inizio 70 anni fa

Mister George King, un tassista oggi deceduto, effettuò una escursione sulla montagna Holdstone Down Hill, in Gran Bretagna. Qui, raccontò a numerose persone, incontrò Gesù. “Con la coda dell’occhio - testimoniò in Tv - ho visto qualcosa in cielo. Poi davanti a me è apparso un uomo molto alto, vestito con una lunga tunica, aveva lunghi capelli castani e intorno a lui c’era tanto splendore. Anche se non me l’aveva detto, sapevo che era Gesù e che era arrivato dal pianeta Venere”. King, all’epoca, ammise di essersi recato sulla montagna perché “fonti interplanetarie” lo avevano informato che quell’altopiano era sacro.

Molti fedeli in pellegrinaggio sulla montagna sacra

Dal giorno della sua scomparsa sono passati quasi 20 anni, ma a compiere quel pellegrinaggio sono migliaia di persone. La Aetherius Society sostiene che Holdstone Down è soltanto una delle montagne sacre dove ancora oggi è possibile incontrare Gesù. C’è Yes Tor, situata nel Devon, vicino a Okehampton, Castle Peak nelle Montagne Rocciose del Colorado, il Monte Ramshead nel New South Wales, in Australia, il Kilimanjaro in Tanzania e Le Nid d’Aigle, vicino a Les Houches in Francia. Il pellegrinaggio sulla montagna sacra inglese, soprannominato "Operation Prayer Power", si svolgerà come ogni anno il 28 luglio. Secondo quanto pubblicato sul sito web del gruppo, che sostiene di voler raggiungere come obiettivo quello di diffondere la filosofia della “fratellanza spirituale dedicata alla guarigione e al servizio dell’umanità”, il potere della preghiera genererà “una potente energia che presto verrà contenuta all’interno di un contenitore fisico progettato appositamente per il successivo rilascio".