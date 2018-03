Il fotovoltaico me lo installo da solo, ecco il Kit che si monta in 30 minuti

Il fotovoltaico si appresta a diventare realmente alla portata di tutti. Arriva infatti sul mercato italiano un rivoluzionario kit che consentirà alle persone di installare autonomamente il proprio impianto, anche se non si possiedono particolari capacità tecniche. Il pacchetto, che contiene un modulo da 1-5 kW di capacità, l’inverter (monofase o trifase), un sistema di staffaggio, e un software per monitoraggio in remoto, può esser montato sul tetto di una casa in appena 30 minuti, consentendo di abbattere in maniera consistente i costi della bolletta.

Si installa in 30 minuti

Il prodotto, commercializzato dalla società indiana Waaree Energies, viene consigliato principalmente a chi necessita di una produzione di energia contenuta, ad uso domestico. Il kit, oltre a consentire agli utenti un risparmio consistente nella bolletta, consente di tagliare anche tutti i costi relativi alla progettazione e quelli per lo studio di fattibilità. Inoltre può essere adoperato per qualsiasi applicazione basata sul net-metering, permettendo ai consumatori di ottenere crediti per l’energia immessa in rete.

I costi dell'impianto

La Waaree Energies afferma che Pronto sia in grado di ridurre il peso delle bollette del 30 per cento, con risparmi simili a quelli fruibili con l’uso di sistemi più costosi, e che per l’installazione siano necessarie solo due persone e 30 minuti di tempo. Il costo? Si va dai 900 euro per il sistema da 1 KW fino ai 4mila, o poco più, per il kit da 5 KW. Dalla casa madre garantiscono che Pronto può esser produttivo per 25 anni, anche se l’inverter andrà sostituito dopo 10 anni. Oltre al kit fotovoltaico la società indiana offre anche una sorta di centro assistenza a cui rivolgersi per l’operazione di montaggio dei pannelli.