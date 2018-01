Da Ford il sistema che trasforma le auto senza pilota in mezzi della polizia

Il settore automobilistico non è stato ancora formalmente rivoluzionato dalle auto senza pilota, nonostante ciò sono tantissime le società che si sono lanciate nel nuovo business, sviluppando tecnologie che cambieranno radicalmente la vita di ognuno di noi. La storica Ford Motor Company, casa automobilistica statunitense fondata da Henry Ford a Dearborn nel 1903, ha annunciato di aver depositato il brevetto per un sistema che consentirà alle forze dell’ordine di trasformare un qualsiasi veicolo autonomo in un mezzo al servizio della polizia, in grado di fare tutto ciò che farebbero i comuni poliziotti in carne ed ossa.

La tua auto diventa una pattuglia della polizia

Non solo saranno in grado di guidare da soli, ma potranno anche sanzionano le eventuali scorrettezze rilevato lungo il tragitto. I tanti sensori installati nelle auto di prossima generazione, infatti, possono essere impiegati come autovelox, oppure per rilevare un sorpasso effettuato in una zona in cui vi sono dei divieti specifici. L’auto “schiavizzata” potrà essere impiegata persino per inseguire un altro mezzo, identificarne il conducente e inviare tutti i suoi dati all’auto del poliziotto che dovrà finalizzare la sanzione.

Il futuro è delle auto a guida autonoma

Al momento non è chiaro se la nuova tecnologia abbia o meno la possibilità di prendere il controllo di un qualsiasi mezzo in qualsiasi momento o situazione. Questo, infatti, potrebbe creare dei problemi. Prima di vivere questa incredibile rivoluzione passeranno comunque ancora degli anni. Gli ingegneri hanno tutto il tempo per risolvere le criticità.