I droni della Nasa pronti a sostituire i portalettere

In un futuro ormai alle porte la corrispondenza non verrà consegnata dai tradizionali postini ma dai droni. Le macchine volanti sembrano infatti ormai pronte a mandare in pensione la figura del portalettere, garantendo tempi di consegna rapidissimi e probabilità di errore marginali. I droni-postini, che nelle prime versioni saranno dedicati al trasporto della “corrispondenza leggera”, in un secondo momento potrebbero far proprio il comparto del trasporto merci e persino il settore trasporto persone.

Al via il progetto della Nasa

L’inevitabile progresso tecnologico impone fin da ora la pianificazione di regole ben precise e, a tale scopo, la Nasa, si è impegnata a guidare la comunità che lavora al progetto della mobilità aerea urbana (Urban Air Mobility - Uam). "La convergenza fra nuove tecnologie e nuovi modelli di business, nati dalla rivoluzione digitale - ha affermato Jaiwon Shin, amministratore associato della Nasa per la ricerca aeronautica - sta rendendo possibile esplorare questo nuovo modo in cui persone e merci potranno muoversi nelle città".

Servono regole e droniporto per il decollo

Ci sono tuttavia ancora molte ricerche e test da eseguire prima che un pacco possa esser assegnato a un drone e consegnato al nostro indirizzo di casa o sul tetto del nostro ufficio. Per esempio i ricercatori di 4 centri di ricerca della Nasa, in California, Ohio e Virginia, hanno identificato i tre punti chiave del progetto, su cui concentrare le ricerche: sicurezza, propulsione elettrica, sviluppo di piccoli aeroporti a decollo verticale (vertiporti). I futuri droni taxi e postini, che voleranno a bassa quota dovranno infatti farlo in sicurezza e con sistemi di propulsione silenziosi e non inquinanti. I droni necessiteranno inoltre di spazi dedicati per il decollo e l’atterraggio, piazzati in più punti delle città in modo da raggiungere velocemente i clienti.