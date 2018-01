Gli italiani amano la palestra, ma solo il 37 per cento allena il proprio cervello

Gli italiani amano tenersi in forma. Più del 60 per cento della popolazione dedica parte del proprio tempo all’attività fisica. Faticare e sudare in palestra, sostanzialmente, non ci spaventa. Pochi sembrano invece interessati a tenere in forma il cervello, eppure anche questa parte del corpo necessita di attenzioni. Stando a quanto scoperto da Swg, che ha condotto un sondaggio per conto di Novartis, soltanto il 37 per cento degli italiani fa qualcosa per tenere alte le performance del proprio cervello. Dallo studio, condotto all’interno dell’iniziativa Brainzone - progetto dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della cura del cervello e sulle patologie neurologiche -, si evince che gli italiani passano la maggior parte del proprio tempo libero in modalità “passiva”. C’è chi ascolta la radio (46 per cento) e chi subisce quanto viene trasmesso dalla Tv (41 per cento), ma soltanto una minoranza pratica “discipline mentali stimolanti”, come l’enigmistica e il sudoku (24 per cento) o la visita di musei e teatri (appena l’8 per cento).

Allenare il cervello già da giovani

“Solamente metà del campione, nell’ultima settimana, ha letto libri o risolto quesiti di enigmistica ed è da evidenziare che si tratta soprattutto della fascia over 55 della popolazione: in misura maggiore si tratta di persone in età pensionabile, circa il 59 per cento, o che non lavorano . spiega Maura Porcino, direttore di ricerca di Swg Italia, che ha condotto la ricerca -. Emerge da questi dati che hobby come l’enigmistica o il sudoku sono preferiti in particolare dagli adulti; vi è una spaccatura, infatti, tra italiani in età lavorativa e fasce più adulte della popolazione che riflette un cambio di abitudini ma anche una diversa gestione del proprio tempo. Questo tipo di attività viene rimandata a momenti in cui si ha più tempo e una diversa consapevolezza degli effetti dell’età sul nostro corpo, come la pensione”.

La mente va allenata tutti i giorni

Ma come per l’attività fisica, che per offrire benefici andrebbe praticata quotidianamente, e non soltanto in età avanzata, anche le attività intellettive andrebbero curate e stimolate ogni giorno, così da esser “preservate” e “potenziate”. E i risultati migliori, evidenziano gli esperti, si ottengono se si inizia a “praticare” da giovani. Soltanto così è possibile attivare nuove connessioni e aree del cervello che diversamente verrebbero scarsamente utilizzate, e soltanto in questo modo si potranno rallentare i normali processi neurodegenerativi come anche la perdita di volume cerebrale (atrofia), effetti strettamente collegati all’invecchiamento.

Riposare, leggere qualcosa e mangiare sano non basta

Il problema principale, rileva lo studio, è dato dal fatto che gli italiani non riconoscono a pieno il ruolo del cervello. In tanti pensano erroneamente che la massa cerebrale abbia esclusivamente un ruolo nella comprensione del linguaggio e del controllo delle emozioni, ma così non è. Per preservare le capacità cognitive non è sufficiente riposare, leggere qualcosa di tanto in tanto o mangiare sano. Il cervello risponde a un numero infinito di stimoli, sono quindi numerose le attività che si possono fare per prendersene cura.

La palestra per il cervello è sul web

Per rispondere a queste esigenze Novartis ha creato Brain Power, uno spazio on-line dove poter nutrire, rilassare e mantenere in allenamento le proprie funzionalità cognitive. Dal portale si potrà accedere ad aree dedicate, pensate proprio per chi ha voglia di divertirsi e tenersi in allenamento: “Train your Brain” (per la stimolazione del cervello tramite giochi ed esercizi di logica); “Relax your Brain” (per sperimentare tecniche di rilassamento e di yoga per rigenerarsi e controllare lo stress) e “Feed your Brain” (con consigli nutrizionali sugli alimenti amici del cervello). “Brain Power - sottolinea Alessandra Dorigo, Head Business Franchise Neuroscience di Novartis - è una ‘call to action’ per contribuire a creare una cultura del benessere del cervello, promuovendo l’importanza di tenere il cervello attivo e sano tramite buone abitudini e stili di vita”.