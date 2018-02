I batteri re Mida, trasformano in oro i metalli pesanti

Mangiano i metalli pesanti senza avvelenarsi e li digeriscono producendo oro: sono i batteri 're Mida'. Descritti sulla rivista Metallomics, vivono nel suolo e potrebbero essere preziosi in futuro per l'ambiente, come già avviene con un'eterogenea classe di microrganismi 'green': dai batteri 'mangia-petrolio o plastica' a quelli antiruggine.

Fabbriche d’oro viventi

Chiamati C. metallidurans, le minuscole “fabbriche d’oro” viventi sono state studiate dai ricercatori delle università tedesche Martin Lutero di Halle-Wittenberg e da quella Tecnica di Monaco e dall'Università australiana di Adelaide. La sfida era capire come i microrganismi riuscissero a fabbricare l'oro e una delle ipotesi è che questo metallo faciliti la conversione del calcio, importante per il metabolismo del batterio, ma tossico a elevate concentrazioni, in una forma più facile da utilizzare.

L'oro in eccesso è convertito in pepite

Per uno degli autori della ricerca, Dietrich H. Nies, "in presenza dell'oro, l'enzima con cui il batterio espelle il calcio è inattivato e gli consente di incamerarne una piccola quantità in una forma non tossica. L'oro in eccesso - ha concluso - è poi convertito in pepite delle dimensioni di pochi milionesimi di millimetro (nanometri)".