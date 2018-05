Sempre fresche e profumate, in arrivo le mutande hi-tech che “non vanno mai lavate”

Perché cambiarsi le mutande tutti i giorni quando si possono indossare per settimane senza passare per la lavatrice? E' questa l'idea di Organic Basics, un brand danese che ha lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter per realizzare una linea di mutande, t-shirt e calzini che non hanno bisogno di essere lavati. O almeno, non in modo frequente.Tutti i prodotti di Silvertech 2.0 (questo il nome del progetto) sono realizzati con il Polygiene, un trattamento a base di cloruro d'argento, un sale d'argento usato dalla Nasa per purificare l'acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Nuova tecnologia uccide il 99,9% di batteri, funghi e microbi

Grazie a questa tecnologia antibatterica che uccide il 99,9% di batteri, funghi e altri microbi (causa di cattivi odori), la biancheria intima può essere indossata per settimane senza essere lavata. Niente più lavatrice o lavaggi frequenti, insomma. Con buona pace di chi, invece, le mutande le cambia anche due volte al giorno. Slip, t-shirt e calzini Silvertech 2.0 sono realizzati interamente con nylon prodotto in Italia con materie prime riciclate al 100%, un tessuto leggero, morbido e traspirante che assicura comfort, assorbimento dell'umidità e regolazione del calore.

Un tessuto che riduce le emissioni di CO2 e i consumi d'acqua

Inoltre, il tessuto riduce lo spreco d'acqua fino al 90% e le emissioni di CO2, non ha bisogno di essere stirato e non rischia di restringersi. Su Kickstarter il progetto sembra piacere molto. Nato con l'obiettivo di raccogliere 25mila dollari, a 24 giorni dalla scadenza sfiora già la cifra di 50mila dollari. Al momento la linea è disponibile solo per il menswear, ma in autunno dovrebbe arrivare anche una collezione femminile.