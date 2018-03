Alzheimer, scoperto il meccanismo alla base della perdita di memoria

Scoperto da un gruppo di ricercatori italiano il ruolo chiave di una piccola regione del cervello nella malattia di Alzheimer. Lo studio, che non ha precedenti al mondo, si è concentrata sull’analisi dell’area tegumentale ventrale (VTA). Stando a quanto riferito dagli scienziati, che hanno visto i risultati del proprio studio pubblicati sulle pagine del Journal of Alzheimer's Disease, se la VTA funziona poco ne risente il funzionamento del “centro” della memoria, l'ippocampo e quindi la capacità di apprendere e ricordare.

Rivoluzione nella diagnosi precoce e nelle terapie

La scoperta potrebbe rivoluzionare sia la diagnosi precoce che le terapie utilizzate per contrastare gli effetti di questa forma di demenza. I ricercatori hanno infatti identificato un meccanismo che si attiva repentinamente e che potrebbe, di fatto, innescare la malattia. "La nostra scoperta - spiega l'autrice Annalena Venneri dello Sheffield Institute for Translational Neuroscience (SITraN) in Gran Bretagna - indica che nei casi in cui l'area tegmentale-ventrale (VTA) non produce la corretta quantità di dopamina per l'ippocampo, questo non funziona più in modo efficiente", compromettendo la formazione dei ricordi a lungo termine.

Una scoperta firmata da due italiani

I due esperti italiani, Venneri e Matteo De Marco, della University of Sheffield, hanno eseguito test cognitivi e risonanze magnetiche su pazienti con Alzheimer, soggetti con declino cognitivo lieve e persone sane, trovando una correlazione tra dimensioni e funzioni (capacità di produrre dopamina, un neurotrasmettitore fondamentale per il cervello) della VTA con le dimensioni dell'ippocampo e le funzioni cognitive dell'individuo. Più piccola è la VTA, minori risultano le dimensioni dell'ippocampo e la capacità del soggetto di apprendere e ricordare.