Alieno o terrestre? Test sul Dna svela l’incredibile verità sullo scheletro di Atacama

Sembrava un alieno in miniatura, con i suoi 15 centimetri di altezza, il cranio allungato, le orbite oculari oblique e le 10 paia di costole: eppure il bizzarro scheletro ritrovato mummificato 15 anni fa nel deserto cileno di Atacama appartiene ad un feto umano di sesso femminile, deformato da una manciata di anomalie genetiche, alcune delle quali sconosciute finora. A svelarlo è il suo Dna, ancora perfettamente conservato, perché risale a soli 40 anni fa: i risultati delle analisi sono pubblicati sulla rivista Genome Research dall'Università di Stanford e da quella della California a San Francisco.

Il Dna ha svelato la vera natura della piccola creatura

"Ho saputo di questo esemplare da un mio amico e sono riuscito ad averne una foto: è impossibile guardarlo e non pensare che sia interessante, è sensazionale", racconta Garry Nolan, docente di microbiologia e immunologia a Stanford. "Per questo ho detto al mio amico, 'qualunque cosa sia, se ha un Dna, posso analizzarlo'". Il sequenziamento, condotto in collaborazione con Atul Butte, direttore dell'Istituto di scienze computazionali per la salute dell'Università della California, dimostra che lo scheletro, chiamato 'Ata', ha un Dna umano tipicamente cileno, perché presenta caratteristiche riconducibili ad antenati nativi americani ed europei. A determinare le deformità dello scheletro sarebbero state alcune rare mutazioni ritrovate in sette geni legati a malattie come il nanismo, la scoliosi e varie anomalie muscolo-scheletriche.