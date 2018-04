[Il retroscena] Di Maio e Salvini ad un passo dal governo. Ecco perché il voto in Molise cambia tutto

Sembra incredibile, ma quel francobollo di terra tra gli Appennini e l’Adriatico chiamato Molise, che ha lo stesso numero di elettori del solo quartiere Tuscolano di Roma, è diventato decisivo per le sorti del Paese. Dipende anche dall’esito del voto di oggi lo sviluppo che potranno avere incarichi e trattative per mettere in piedi un governo o, in alternativa, se il Capo dello Stato dovrà arrendersi e riportare tutta l’Italia alle urne. L’esito più probabile è che il successo del Movimento 5 stelle spinga Luigi Di Maio verso il preincarico per Palazzo Chigi, ma non è esclusa la subordinata: se fossero M5s e Lega a trionfare in tandem, se insieme le due formazioni dovessero raggiungere o superare il 60% dei voti, allora lo “strappo” di Matteo Salvini dal resto del centrodestra avrebbe una base più solida, diventerebbe concreta l’ipotesi di un governo giallo-verde che lasci fuori gli azzurri.

Berlusconi gioca il tutto per tutto

Ecco perché il Financial Times, che certo non si muove per le minuzie, ha mandato ben due inviati a Montenero di Bisaccia, centro fino ad oggi noto per avere dato i natali ad Antonio Di Pietro e per avere fatto da ambientazione alle sue foto sopra il trattore. In Molise oggi, nelle 394 sezioni aperte dalle 7 alle 23, si decide il governo dell’Italia. Quello che si gioca di più oggi ai seggi, tra Campobasso e Isernia, è Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato - non a caso - il più presente in queste ultime settimane, decollato per tre volte da Roma col suo elicottero e diretto proprio lì: è qui che ha alzato i toni contro i Cinquestelle, qui che è rimasto fino a ieri sera, nel giorno del silenzio elettorale. Il Cavaliere dopo i rumorosi comizi di venerdì ha trascorso il sabato tra Isernia, dove è stato al mercato centrale, e Bagnoli sul Trigno (Campobasso), dove, per la verità, si è pure fatto qualche ora di spa. L’ex premier si è impegnato in una doppia sfida: riaprire la partita col Movimento 5 stelle che, stando al risultato del 4 marzo, avrebbe già la vittoria in tasca e scongiurare il sorpasso della Lega di Matteo Salvini, che lo indebolirebbe anche sul tavolo nazionale. Dimostrare l’esistenza di Fi significherebbe iniziare la “resistenza” contro chi continua a mettere veti e la vuole fuori dal governo.

Qui amano Di Maio

Un mese e mezzo fa i 250 mila votanti su 331.253 aventi diritto (162.936 maschi e 168.317 femmine) molisani, governati fino ad oggi da una giunta di centrosinistra, avevano votato in massa Luigi Di Maio. Meno colpiti dai residenti nelle altre Regioni - stando alle statistiche - dai flussi migratori, nonostante un numero di reati denunciati inferiore alla media nazionale, interessati però più di altri dalla crisi del settore delle costruzioni, il 4 marzo il 44 per cento di loro ha scelto il Movimento 5 Stelle. Dietro nella classifica dei premiati, lontanissima, Forza Italia col 16% e la Lega con l’8.

I candidati

Proprio partendo da questi numeri i partiti hanno fatto le loro scelte. Il centrodestra ha scelto un noto - ed esperto - commercialista, Donato Toma, il centrosinistra unito - che aveva chiesto di candidarsi ad Antonio Di Pietro - si è affidato all’assessore alle Politiche dello sviluppo economico uscente, Carlo Veneziale, mentre il candidato dei Cinquestelle - superfavorito, scelto attraverso la piattaforma Rousseu - è Andrea Greco, 33 anni. “Il candidato dei Cinquestelle in Molise è un ragazzo che ha fatto il cubista nei night, il tronista di Maria De Filippi ed ora fa l’attore. Cosa volete che sappia fare per i problemi della vostra terra questo qui?”, lo ha accusato frontalmente l’ex premier. Greco è stato veramente un attore, ma Berlusconi ha dimenticato di citare la sua laurea in Giurisprudenza con 110 e lode, la tesi di laurea in Storia delle dottrine politiche e la pratica legale in uno studio di Isernia. Il leader di Forza Italia allora ha promesso di voler comprare una casa in Regione, e, soprattutto, un piano speciale per quel territorio. “Se andremo al governo faremo un piano Marshall per il Molise, investimenti di diversi miliardi”.

Il ritorno del centrodestra

Secondo gli ultimi sondaggi realizzati per il patron di Arcore, il centrodestra ha effettivamente rimontato: la coalizione oggi sarebbe indietro di soli due punti rispetto ai pentastellati. “Una nostra rotonda vittoria in Molise”, spera il leader di Forza Italia, “ci aiuterà a trovare in Parlamento i voti di cui il centrodestra ha bisogno”. Per centrare il risultato, nonostante le tensioni di questi ultimi giorni, si sono spesi moltissimo anche Salvini e Giorgia Meloni. Considerato scontato l’esito delle elezioni in Friuli, certo la vittoria del centrodestra in Molise sarebbe un duro colpo per i Cinquestelle e un segnale che il Quirinale non potrebbe ignorare.

Governare i propri uomini, prima di tutto

La seconda sfida del Cavaliere riguarda invece gli equilibri interni alla sua coalizione: forzisti e leghisti a un certo punto apparivano appaiati nei sondaggi, testa a testa. Essere superato dall’alleato in una Regione del Mezzogiorno sarebbe un’onta e un problema politico per gli azzurri. Ecco perché nelle ultime settimane il Cavaliere ha invitato tutti i suoi big-acchiappavoti del suo partito a “scendere” nella Regione per stringere mani e a convincere persone. Soltanto negli ultimi giorni sono andati in decine, dalla capogruppo a Montecitorio Mariastella Gelmini alla leader dei giovani del partito Annagrazia Calabria all’ex governatrice del Lazio Renata Polverini. Riusciranno gli azzurri a fare argine e, di conseguenza, a frenare la fuga degli elettori verso il partito che oggi è “leader” della coalizione?

Sguardo tutto a destra

Anche Giorgia Meloni spera di fare meglio del 3,3 delle Politiche: “Dobbiamo chiedere ai cittadini del Molise e del Friuli Venezia Giulia di insistere nel votare centrodestra, cambiamento, innovazione per dare un ulteriore segnale al Presidente della Repubblica che lo scorso 4 marzo è stato il centrodestra a vincere le elezioni”. La volata pentastellata ha potuto contare anche sulla partecipazione di Alessandro Di Battista, detto Dibba, che oggi è il principale competitore e contraltare interno di Di Maio. “Gli elettori sono stanchi di questi politici che fanno solo i loro interessi, noi vogliamo ridare dignità a questa terra”, è stato il fil rouge degli interventi del capo politico del Movimento quando è andato in giro per la Regione. L’ex candidato premier chiede proprio un voto di fiducia per il “suo” governo, magari allargato alla Lega: “A noi interessa far partire un governo per il cambiamento. Ci interessano i temi e per questo, in mancanza di numeri per governare da soli, abbiamo proposto un contratto alla tedesca dove si mettono nero su bianco le cose da fare. Con la Lega potremmo fare grandi cose”, ha sottolineato.

Centrosinistra in affanno

L’unico che sembra fuori dalla partita è il candidato del centrosinistra: Carlo Veneziale è indietro di dieci punti rispetto ai favoriti. Una rimonta appare impossibile al punto che Roberto Speranza, leader di Leu, già parla della sfida del Molise come “il punto da cui resettare tutto per ripartire da capo”.

Non ce l'ha fatta neanche De Niro

Le piazze, per la verità, non si sono riempite per nessuno: i molisani guardano alle promesse di tutti i leader e alle loro visite pre-elettorali con molto disincanto. Chiuse le urne, qualunque sia l’esito, non si rivedranno per un po’, come sempre. Gli era andata male addirittura con Robert De Niro. La stella di Hollywood a fine 2016 aveva promesso che nel caso Donald Trump fosse diventato presidente degli Stati Uniti lui che sosteneva Hillary Clinton si sarebbe trasferito a Ferrazzano, il centro dove erano nati i suoi bisnonni.