Toti: contratto di governo di Di Maio "un foglio molto bianco"

Genova, (askanews) - "Col governo come siamo messi? Speriamo un po' meglio di come siamo andati al tennis oggi" ironizza Giovanni Toti, il forzista presidente della Liguria, a margine dell'incontro di doppio perso dall'Italia con la Francia in Coppa Davis. "Il contratto 'alla tedesca' è un'idea del leader CinqueStelle Luigi Di Maio, ma non si è capito chi dovrebbe essere il contraente. Per fare un contratto bisogna essere in due e bisogna vedere cosa ci si scrive sopra. Per adesso è un foglio molto bianco. Il centrodestra alle nuove consultazioni andrà insieme e ribadirà che è la prima coalizione del paese, che la legge elettorale prevede le coalizioni, che Matteo Salvini è il candidato premier in pectore del controdestra e dovrà essere lui a dialogare o eventualmente fornrie i suoi voti in parlamento per realizzare un programma che sia coerente con quello del centrodestra".