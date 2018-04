Siria,colloquio Gentiloni-May: attacco limitato,no a escalation

Roma, 14 apr. (askanews) - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto una conversazione telefonica con la premier britannica Theresa May. Nel corso del colloquio, ha riferito palazzo Chigi, "May ha confermato a Gentiloni che l'attacco in Siria aveva l'obiettivo di ridurre la capacità delle armi chimiche e non di influire sulla crisi siriana. Entrambi hanno sottolineato il carattere limitato della azione militare intrapresa, il no ad una escalation e il comune impegno contro l'utilizzo delle armi chimiche".