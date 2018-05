Sgarbi evita la condanna: per la giudice “non è reato insultare in Tv se la persona offesa è presente e può replicare”

Insultare qualcuno in televisione, durante un talk show, non è più un reato. E’ quanto deciso dalla dottoressa Claudia Guerello, giudice di Genova chiamato a pronunciarsi su una vicenda risalente al 2015, che ha visto protagonisti il critico d’arte Vittorio Sgarbi e l’allora candidata grillina alla presidenza della Liguria Alice Salvatore. Il magistrato ha voluto precisare che, per far sì che il fatto non costituisca reato, è necessario che la controparte sia presente almeno in videocollegamento, così da poter controbattere. Sgarbi e Salvatore si erano scontrati il 15 maggio del 2015 a "L'aria che Tira" programma condotto su La7 da Myrta Merlino.

Volarono insulti pesanti

"Gli epiteti sono obiettivamente lesivi dell'onore e del decoro della persona offesa in questione - ha commentato la giudice -. Questo è un dato pacifico e incontrovertibile trattandosi di espressioni invasive dell'altrui sfera personale. Ma Alice Salvatore era collegata via audio e video e poteva di fatto intervenire ad libitum". La lite televisiva tra Sgarbi e la Salvatore prese il via quando nel talk show si parlò di un candidato pentastellato ritiratosi dalla competizione per la sua inopportuna amicizia con un presunto boss mafioso. L’aspirante governatrice tentò di difendere il compagno di partito, evidenziando situazioni analoghe, e in alcuni casi peggiori, tra i candidati di altre forze politiche, ma Sgarbi l’attaccò pesantemente, ricoprendola di insulti personali. La grillina a questo punto si rivolse al critico d’arte, ricordando al pubblico che anche lui venne condannato per truffa (risalente al 1996 e riguardante il periodo in cui finì nei guai per le troppe assenze dal suo ufficio alla Soprintendenza di Venezia, giustificate con motivazioni ‘irridenti’ nell’opinione dei magistrati che lo sanzionarono), e nonostante ciò percepiva un vitalizio.

Le parole di Sgarbi lesive dell’onore

Da questo momento in poi Sgarbi, che negò di percepire alcun tipo di rendita e le diede della cretina, della capra e del salame, aggiungendo che i giudici avrebbero dovuto condannare sua madre per truffa, “per aver fatto una truffa come lei…”. Alice Salvatore decise qualche giorno dopo di trascinare il critico ferrarese in tribunale, accusandolo di diffamazione. Gli avvocati di Sgarbi sostennero tuttavia che quelle non erano parole diffamatorie ma, tutt’al più, ingiurie (reato nel frattempo depenalizzato).

La giudice ha dato ragione ai legali di Sgarbi

Nonostante le parole pronunciate dal critico d’arte fossero lesive dell’onore e del decoro dell’altrui sfera personale, infatti, la Salvatore era presente e poteva dunque intervenire ribattendo, colto su colpo (offesa su offesa), all’interlocutore. Casi simili in Italia ce ne sono stati tantissimi, e forse proprio per questo motivo, per evitare che altre vicende simili possano intasare le aule di tribunale già sofferenti per il troppo lavoro, la giudice Guerello ha optato per una giudizio capace di disarmare le possibili future cause giudiziarie, anche in vista della probabile vigilia d’una nuova infornata di talk show pre-elettorali.