[Il reportage] “La fatina blu non esiste”, la sfida difficile del Pd di Renzi per sconfiggere la paura

Sarà che ha i capelli bianchi, e dopo tanto giovanilismo, anche questi diventano un benefit. Sarà che tiene le mani ferme, sul leggio, segno di sicurezza e capacità di controllo. E’, soprattutto, per quello che dice: “Ciò che è successo a Macerata va chiamato col suo nome: la rappresaglia nazifascista di un folle. Non è un fatto isolato ma un fermento che dobbiamo combattere e fermare in maniera esplicita”. Mattia Carancini, il sindaco di Macerata travolto da una settimana di fatti ad altissima tensione sociale, prima la morte di Pamela poi il raid di Luca Triani, diventa il testimonial migliore per una campagna elettorale già iniziata ma che da sabato ha cambiato, purtroppo, agenda mettendo sicurezza e immigrazione al primo posto.

“L’estremismo del buon senso”

Carancini è - parole di Matteo Renzi - “l’estremismo del buon senso contro gli altri estremismi” ed è a lui che vanno gli applausi più belli dei quasi mille che nel pomeriggio hanno affollato il teatro Eliseo a Roma per la presentazione dei candidati del Pd. “Vota la squadra, scegli il Pd” è lo slogan che compare sul palco, su uno sfondo colorato e mosso da sagome di diverso colore. In platea centinaia di candidati. Nelle prime file i volti più noti, i ministri Pier Carlo Padoan, Luca Lotti, Maurizio Martina, Valeria Fedeli, Claudio De Vincenti. Il premier Paolo Gentiloni è assente perché impegnato nel faccia a faccia con Erdogan. Anche il ministro Orlando è assente, impegnato a Reggio Emilia nella cerimonia gemella di presentazione dei candidati del territorio. In prima fila si vedono i capigruppo Luigi Zanda e Ettore Rosato, i dirigenti dem Lorenzo Guerini a Matteo Richetti. La prodiana Sandra Zampa parlerà sul palco. Maria Elena Boschi è in platea “per ascoltare”. Orfini preferisce stare in piedi un po’ defilato. In terza fila Cesare Damiano, al centro di un “dentro-fuori-dentro” da cardiopalama e che poi ha conquistato il seggio difficile ma possibile di Terni. Ci sono i volti nuovi messi in campo da Renzi: da Carla Cantone a Paolo Siani, da Lisa Noja a Tommaso Cerno, da Francesca Barra a Piero De Luca. Prima durante e dopo è tutto un parlottare sui propri collegi. Il costituzionalista Stefano Ceccanti sta prendendo le misure a Pisa, Roberto Giachetti a Sesto Fiorentino (“c’è una grandissima squadra”). Non pervenuto tale Mattia Mor, imprenditore ed ex del Grande Fratello. Ieri si è fatto molto parlare di questo giovanotto di bella presenza. E’ candidato senza però grandi chance.

La fotografia del Pd

La platea dell’Eliseo è la fotografia di questo Pd che si avvicina al voto attraversato da liti, tensioni per gli esclusi, sospetti e speranze. Come tutti gli altri partiti. Diciamo che da questa parte si mettono in piazza con più facilità e senza filtri. Franco Alfieri, diventato famoso ai tempi del referendum per “le cene a base di pesce da offrire agli elettori”, è qui a spiegare l’ultima insopportabile ombra sulla sua persona. Angelo Vassallo, figlio del sindaco Pd di Pollica ucciso nel 2010, lo ha tirato in ballo in queste ore.“La mia storia personale è di serietà e grande umanità” risponde ai giornalisti che lo fermano.”Ho troppo rispetto di Angelo Vassallo e del suo dolore ma prima di dire certe cose non si faccia trascinare da chi lo consiglia, dalla lotta politica di qualcuno che è stato escluso. Qualcuno vuole fare carriera politica sfruttando una disgrazia. Io non sono stato mai indagato, mai scalfito da quelle indagini, con quel processo non c'entro proprio. Sono accuse gravi ma non voglio querelare nessuno. Ho grande rispetto per il dolore umano, che giustifica anche accuse ingiuste”.

Il sentiero stretto di Padoan

Il ministro dell’Economia se la dovrà vedere a Siena contro l’antieruro leghista Borghi. Una sfida che accetta col sorriso, le idee molto chiare e la forza delle cose fatte da cui ripartire per quelle da fare. Della concretezza e della continuità. E’ la filosofia del programma Pd, cento cose fatte e altre cento da fare ripartendo da quelle fatte. “Abbiamo il problema grave della disoccupazione - dice Padoan sul palco dell’Eliseo - soprattutto quella giovanile e quella delle donne. Ma se noi riusciamo a trasformare queste sfide e questi problemi in soluzioni, tutta l’Italia potrà dire che va meglio, che si può fare, che è possibile perché lo stiamo facendo. Certo, occorre ancora tempo, l’importante è continuare lungo quel sentiero stretto che abbiamo tracciato e iniziato a percorrere in questi anni ed evitare di cadere da una parte - poca crescita e troppa austerità - o dall’altra, troppo debito”. E’ il senso del programma del Pd, senza effetti speciali, senza paese dei balocchi, con la fatica di un programma politico. Riusciranno i candidati a portarlo sui territori? Padoan si sente “emozionato e orgoglioso di questa nuova sfida”. Applausi, tanti, anche per lui.

Renzi suona la carica

Il segretario sale e scende dal palco, presenta i candidati. Poi tocca a lui dare la carica, fare il coach, motivare la squadra che sembra stanca, sfinita dalle polemiche e non gratificata dai sondaggi. Lo fa a modo suo. Renzi fa Renzi. “La campagna elettorale di fatto inizia oggi, inizia adesso: ora entriamo nel vivo, a 27 giorni dal voto. Il vostro lavoro, il vostro sforzo sarà decisivo. Vorrei che in campo andasse una squadra che non pensa al 5 marzo, ma al 4. Perché se recuperiamo 2-3 punti percentuali, rendiamo contendibili il 60 per cento dei collegi”. Se i contenuti sono spiegati nel depliant colorato sulle “100 cose fatte e le 100 da fare- Un altro programma credibile, sostenibile, realizzabile”, il segretario suggerisce alcune modalità. E’ una sorte di kit di consigli per il candidato. Ad esempio, no social network o tv, o almeno non solo quello. In questa campagna è necessario il faccia-a-faccia con gli elettori. “Vi chiedo di organizzare dei tè - dice alla platea di candidati del teatro Eliseo- degli aperitivi con 10 o 12 persone, al massimo 15. Organizzate 4 o 5 a settimana, dove parla il candidato, oppure il sindaco del territorio, oppure una persona di fiducia”. Incontrare le persone “per smontare una ad una tutte le balle che raccontano su di noi e spiegare quello che abbiamo fatto. Se faremo questo lavoro- assicura Renzi- vedrete che le cose cambieranno in modo significativo”.

Ai candidati raccomanda poi di “non vergognarsi di far parte di una squadra che negli ultimi 5 anni ha salvato l'Italia e che nei prossimi 5 anni non lascerà che vincano gli imprenditori della paura e dell’odio”. L’attacco diretto è soprattutto ai 5 Stelle. “Metà dei loro sindaci è indagata, parlano di impresentabili e poi nel collegio Lazio 2 sbianchettano le foto con Dessì (l’imprenditore che vive in affitto a 7 euro, ndr) e in Veneto presentano una tipa che dice che i vaccini sono la replica del genocidio. Questi sono gli impresentabili, caro Di Maio”. Il capo politico sarà querelato per aver detto che “il Pd stringe accordi con i mafiosi” sembra che decida, ovviamente, di rinunciare all’immunità parlamentare. Renzi smonta poi il cavallo di battaglia del centrodestra. La flat tax “è una tassa che riduce la pressione fiscale ai milionari e la alza al ceto medio. Le famiglie pagheranno più tasse, i miliardari di meno”. Votare centrodestra, inoltre, vuol dire “votare l’estremismo di Salvini”. Sono le regole d’ingaggio di una campagna breve ma decisiva. Per Renzi, per il Pd. Ma non solo.