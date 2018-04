[Il retroscena] Le secchiate d’acqua di Renzi sul “fornelletto” di Di Maio. Senza di lui accordo impossibile

Chiuso un “forno”, quello a destra con Lega, Di Maio accende un fornelletto a sinistra con il Pd, occhieggia con il segretario Martina ma il senatore Renzi ci butta sopra una secchiata d’acqua. La confusione aumenta e di soluzioni allo stallo politico non se ne vede l’ombra. Anzi, con somma gioia di Salvini – che ormai sa vivere solo in modalità campagna elettorale – e anche dei 5 Stelle, il Pd sta andando dritto verso l’ennesima conta fratricida. Lo spariglio del presidente Mattarella funziona, nel senso che le acque dello stallo si sono mosse, anzi agitate. Ma non è detto che il risultato sia quella “soluzione politica”, o quella “pagina bianca da scrivere insieme” che il capo dello Stato aveva auspicato all’indomani del voto. Anzi, oggi l’opzione del voto in autunno diventa possibile (non ancora probabile). Da qui ad allora, tanto vale andare avanti con una nuova fiducia tecnica al governo Gentiloni anziché un esecutivo che giura ma non riesce neppure a partire. Di sicuro, come dice in serata il capogruppo del Pd Graziano Delrio, “se in 50 giorni 5 Stelle e centrodestra, dopo essersi spartiti tutti gli incarichi possibili, non hanno concluso niente non è che si chiama il Pd e in 48 ore deve risolvere la situazione”.

L’asse e il travicello

Come sempre, in questi 50 giorni, nulla o quasi è quello che sembra. E il nuovo asse Pd-M5s che a un certo punto del pomeriggio squarcia l’aria ferma di Montecitorio, in poche ore diventa un travicello traballante dall’incerto destino. Anche quella di ieri è, per chi si sta appassionando al nuovo gioco di ruolo Governopoli, una giornata da seguire passo dopo passo. Fino alle 14 e 30 succede poco o nulla. Tranne un messaggio dell’onorevole 5 Stelle Emilio Carelli, l’ex direttore di Skytg24 entrato subito nell’inner circle della Casaleggio e di Di Maio, che non ha dubbi circa il fatto che “il forno con la Lega sia ancora aperto” nonostante il mandato del presidente Mattarella al presidente Fico lo abbia chiuso per manifesta incapacità di raggiungere un accordo tra le parti. Il cuore della giornata batte alle 14 e 30 nella Sala della Lupa, accanto allo studio del Presidente Fico. Qui è attesa la delegazione del Pd, il segretario Maurizio Martina, i capigruppo Delrio e Marcucci, e il presidente Orfini. Un’ora di colloquio che, almeno sulla carta, non dovrebbe dare sorprese. La linea del Nazareno, ancora in questa fase, è chiara e condivisa: il presidente Mattarella ha chiamato, il Pd responsabilmente fa la sua parte, va, ascolta e prende nota. Poi riferirà in Direzione e in assemblea. Certo ci sono sfumature diverse e un’ala governista che intravede la possibilità di un governo con i 5 Stelle. L’intervista del ministro dem Dario Franceschini, l’altra notizia di giornata, è esplicita: “Adesso serve un confronto con i grillini, non si può dire sempre e solo dei no”.

Renzi a palazzo Giustiniani

Una cosa, però, è cominciare a dire Sì ad un confronto. Altro mettersi a disposizione. Renzi, a cui piace molto la sede del nuovo ufficio perché palazzo Giustiniani è un bunker perfetto dove i giornalisti non possono entrare, era stato chiaro in mattinata tramite il fedelissimo Marcucci: “Poniamo le nostre condizioni e prendiamo nota di cosa chiedono. Ma sia chiaro che in questa fase tocca ancora a loro, se ne sono capaci. Noi andiamo per ascoltare”. Un confine molto labile e soggettivo su cui nel pre vertice al Nazareno si era consumato uno scontro tra Marcucci e Orfini da una parte e Martina dall’altra. Fino alla soluzione intermedia: “Noi portiamo la brochure con le cento cose fatte e le cento cose da fare proposte dal Pd in campagna elettorale. Noi partiamo da lì”. Ma all’appuntamento la delegazione era arrivata divisa. E separata.

"Tutelare la democrazia rappresentativa"

Il faccia a faccia, rilanciato da varie foto postate direttamente sui social della Camera, si è chiuso dopo un’ora. All’uscita parla solo Martina, accanto Marcucci mostra un sorriso tirato e fasullo, Delrio e Orfini sono serissimi. “Abbiamo spiegato - ha detto il segretario - che siamo disponibili a valutare il fatto nuovo, cioè la chiusura di qualsiasi dialogo tra i 5 Stelle e la Lega. In questo caso ci impegniamo ad approfondire questo nuovo eventuale percorso in Direzione”. Fin qui Martina ha rispettato il copione previsto pesando le parole una ad una. Difficile ma superato anche il passaggio dell’intervento sul programma: “Abbiamo spiegato al presidente Fico che in ogni caso il punto di partenza sarà il nostro programma, quello delle 100 cose fatte e le 100 da fare e, ancora prima, mettiamo al centro tre sfide essenziali: una nuova stagione europeista; la democrazia rappresentativa; la questione sociale e cioè politiche per il lavoro e contro la disuguaglianza sociale da portare avanti rispettando gli equilibri di bilancia pubblica”. Il segretario del Pd ha alzato paletti impegnativi per i 5 Stelle, pretende più Europa, un chiarimento su quali siano i fondamenti della democrazia rappresentativa - in pratica una messa in mora della dittatura della Casaleggio e del blog - e l’obbligo di calibrare ogni iniziativa sociale ed economica - il reddito di cittadinanza per fare un esempio - agli equilibri imposti dalla bilancia pubblica. Niente deficit, insomma.

Conclusioni “sbagliate”

Sono le conclusioni di Martina che suonano sbagliate a chi a scelta da fuori, Renzi nel suo ufficio a palazzo Giustiniani ma non solo. “Registriamo - dice il segretario del Pd - dunque questo passaggio di fase potenziale di cui attendiamo sviluppi con chiarezza, coerenza e responsabilità”. A Martina sembra di aver fatto un capolavoro di equilibrismo. Ma basta scendere in Transatlantico dove attende qualche deputato e senatore di fede renziana più o meno ortodossa - Fiano, Malpezzi, Marattin, Orfini, Verducci - per capire dalle loro facce che qualcosa non è andato. “Martina si è allargato troppo, non doveva dare per acquisito il nuovo scenario, non erano questi i patti, troppo presto, chi ci dice che il forno con Salvini è chiuso. Ma poi non è che dalla sera alla mattina possiamo essere così disponibili…”. Intanto Marcucci raggiunge subito Renzi a Giustiniani dove inizia una riunione che va avanti fino a sera, fino a quando parlerà Di Maio. Sui social e per agenzia è una raffica di dichiarazioni contrarie e diffidenti rispetto ad ogni apertura. “Personalmente ero, sono e resto contrario ad ogni tavolo con i 5 Stelle” ha ribadito Orfini. “Non sarà una sorpresa per nessuno se dico che per me non ci sono le condizioni politiche e programmatiche per un accordo con il M5s” twitta la deputata Alessia Morani. “Davvero - ha rincarato Michele Anzaldi -qualcuno nel Pd pensa di fare il governo con Di Maio e Casaleggio? Messaggio incomprensibile e umiliante per i nostrielettori”. All’hashtag #senzadime se ne aggiunge un altro in breve, #renzitorna. Diventano tendenza in pochi minuti. Segno che volano.

Salvini a Montecitorio: il forno è ancora acceso

S’è detto che poco o nulla è quello che sembra in questo lungo stallo. Conta più il retroscena della scena, certe espressioni del volto che alcune frasi. Dunque verso le 17 alla Camera arriva Salvini che fa una parentesi al tour elettorale in Friuli e s’infila nello studio di Giorgetti, l’uomo delle trattative con la Casaleggio. Perché un altro dato emerge chiaro dopo 50 giorni: una buona metà dei 338 parlamentari 5 Stelle tifano per un accordo con la Lega; l’altra metà per un accordo con il Pd. La divisione è plastica e ormai non fanno più neppure tanti sforzi per mimetizzarla. Ma quello che pesa è la Casaleggio che, ammette un grillino, “a questo punto farebbe di tutto pur di andare a palazzo Chigi. Non importa come e con chi, ma vogliono entrare là dentro”. Se ufficialmente non risultano contatti tra Salvini e Di Maio - molto intensi invece in questi giorni - è chiaro però che il canale è tutt’altro che chiuso. “Il forno è ancora ben caldo” rivela una fonte del Carroccio che si affaccia in Transatlantico. Eppure Martina l’ha dato per chiuso… Non resta che aspettare le 17 e 30 quando la delegazione 5Stelle - Di Maio Toninelli e Grillo - entra nell’ufficio del “loro” presidente, Roberto Fico, il più scettico fin da settembre circa la concentrazione di poteri nelle mani di Gigetto.

“Basta, è finita”

Con enfasi quasi teatrale, su volti molto tirati, Di Maio annuncia - meglio dire conferma - la fine di quella storia che più volte in questi 50 giorni ha fatto dire che “l’accordo era fatto”. Il candidato premier parla tutto d’un fiato: “Dopo 50 giorni in cui abbiano provato in ogni modo a convincere Salvini e la Lega che il governo del cambiamento era pronto, prendiamo atto che Salvini invece si è condannato all’irrilevanza. Se il governo con il Centrodestra non è mai stata un’ipotesi percorribile, voglio dire con chiarezza qui e adesso che chiudo anche ogni discorso con la Lega”. La prima risposta a Martina sembra servita. Cambiano dunque la storia, la partita e i protagonisti. Ecco le regole d’ingaggio. “Noi teniamo la nostra linea, non rinunciamo ai nostri valori come il reddito di cittadinanza, il conflitto di interessi e la lotta alla corruzione - precisa Di Maio - però siamo disponibili a discutere con il Pd nonostante le differenze e i trascorsi. Chiedo quindi al Pd di venire al tavolo per valutare i presupposti per un accordo e dare poi il via libera alla stesura del contratto di governo”. Ovviamente, prima di tutto serve “il via libera della nostra base che andremo a consultare tramite la piattaforma”.

Dovrebbero così sparire, con poche parole, 50 giorni di accordi e spartizione di poltrone (le presidenze di Camera e Senato) in cui il Pd è stato solo comparsa. E cinque anni di insulti e violenze verbali molto vicine all’odio e assai distanti dalla dialettica politica.

“Se fallisce anche questo, resta solo il voto”

La terza e ultima parte dell’intervento di Di Maio è un avviso che sa di ultimatum. “E’ chiaro che se dovesse fallire anche questo percorso, per noi non esistono governi del Presidente, di scopo o tecnici. Abbiamo 338 parlamentari eletti. Dunque, o governo o voto. Per noi non esiste stare all’opposizione”. Fuori dalla sala della Lupa un gruppetto di parlamentari grillini di seconda nomina tira un sospiro di sollievo. “Sarebbe stata dura diventare alleati di Salvini” dice il bellunese Federico D’Incà, uno dei pochi 5 Stelle che oggi festeggerà il 25 aprile. E’ un sollievo sincero. Non solo la base. Anche i parlamentari sono divisi a metà. Si definiscono oltre la destra e la sinistra, “ideologie ormai superate”. Ma poi anche loro si riconoscono a destra e a sinistra.

“Di Maio premier”

Il nodo della premiership non sarebbe stato affrontato durante le consultazioni. “Ormai è fatta, abbiamo il governo Pd-5 Stelle” vorrebbe chiudere il dibattito uno dei dirigenti del gruppo parlamentare grillino che chiede di non essere citato. Renzi sta armando le truppe? “Ma via su, Martina e Renzi fanno il poliziotto buono e quello cattivo, è così evidente” gigioneggia. “Di Maio sarà premier, e chi sennò? Anche al Pd sta bene, in fondo nulla logora di più e meglio dell’esercizio del potere. Solo che noi tra cinque anni avremo pronto Ale Di Battista che sarà ancora più forte proprio perché non è stato coinvolto nell’esercizio del potere”. Insomma, il dirigente ci tiene a far sapere che non solo il programma partirà dai 5 Stelle, che ci sarà l’ok degli iscritti via Rousseau, ma che il premier sarà sempre lui, Luigi Di Maio, “il più votato il 4 marzo”. Verità o propaganda ad uso e consumo dei tre giornalisti in ascolto alle 22 della sera all’uscita di Montecitorio? Difficile dire. Di certo tutto questo non ha a che fare con la politica e coinvolge molto, invece, il potere.

Lo sgomento di Franceschini

In una giornata, come si diceva, dove vale più il retroscena della scena, conviene tornare indietro di qualche ora, alle 19 circa. Di Maio non ha ancora parlato. Nell’ufficio di Franceschini si affaccia la sottosegretaria Dorina Bianchi. Il ministro le avrebbe confidato il suo scetticismo circa l’operazione con i 5 Stelle. “Non ce la facciamo - le avrebbe confessato - i renziani non ci stanno e se sarà così non ci bastano i numeri nei gruppi. Anche in Direzione ci andremo a scontrare…”. Conviene allora fare un ripasso dei numeri che invece sono fissi sulle scrivanie di Martina, Di Maio, Renzi e i rispettivi staff. Pd e 5 Stelle al Senato contano 165 voti, quattro più della maggioranza (161), che diventano 169 con il contributo dei 4 senatori di LeU. Otto voti in più sono come foglie al vento in Senato ma sono una maggioranza. Vincolata ad un presupposto: i gruppi parlamentari del Pd devono stare compatti nell’alleanza di governo. Ed ecco che Renzi torna (lo è sempre stato?) centrale nella partita di governo. Il pallottoliere dà la pattuglia Renzi-Orfini a 125 su un totale di 163 eletti. Dalla quota della mozione Renzi sono stati eliminati 20 membri di Areadem (la corrente di Dario Franceschini), 9 riconducibili a Martina, 2 a Veltroni, 3 a Delrio (“per precauzione”). Se non ci stanno tutti, la maggioranza non c’è. “Qualsiasi decisione venga presa - mette le mani avanti il deputato e costituzionalista Stefano Ceccanti - deve comunque passare dal voto delle assemblee dei gruppi parlamentari”. La strada verso un governo Pd-M5s sembra più lunga degli auspici di qualcuno.

Tutto rinviato a dopo il voto in Friuli

Ecco perché a sera vanno lette bene la parole di Salvini: “Amoreggiare con Renzi e il Pd pur di andare al potere è irrispettoso degli italiani e dei propri elettori. Se Di maio vuole smettere di polemizzare e aiutarmi a ricostruire questo Paese, io come leader del centrodestra sono pronto”. Il “forno” a destra, appunto, è e resta acceso. Domani Fico andrà a riferire l’esito della sua esplorazione al presidente Mattarella. Dirà che ha trovato una maggioranza, ma non il premier. Ma il Capo dello Stato a quel punto dovrà attendere il 2 maggio per la Direzione del Pd. E che la piattaforma Rousseau esprima il suo gradimento. Si arriva al 3 maggio. A quel punto la finestra del voto a giugno sarà chiusa. Le due elezioni regionali saranno concluse. E Salvini avrà avuto tutto il tempo di cui aveva bisogno.