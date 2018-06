Salvini innesca la polemica sui vaccini, la ministra Grillo lo rimette a posto: 'Sono fondamentali'. E lui arretra

Matteo Salvini fa ancora discutere con le sue dichiarazioni. E questa volta non si parla di immigrati. "Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi, se non dannosi". Lo ha detto il ministro dell'Interno ai microfoni della radio toscana RadioStudio54. "Garantisco l'impegno preso - ha proseguito - di permettere che tutti i bimbi possano andare a scuola ed entrare in classe. Al governo siamo in due, c'e' un'alleanza e bisogna ragionare anche con gli alleati: ho già iniziato a ragionare di questi temi con il ministro della Salute Grillo, di certo questi bambini non devono essere espulsi", ha concluso Salvini.

La dura replica del virologo Burioni

Durissima la replica dell'immunolgo Roberto Burioni: "No, Ministro Salvini - scrive il prfessore sulla sua pagina Facebook - dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite". "Ministro Salvini - prosegue Burioni - lei ha detto una cosa non rispondente al vero, perché quelli che riporto io sono fatti, suffragati da dati scientifici solidissimi. Quella che ha detto è una bugia, una bugia pericolosissima. E che a dirla - conlucde il medico - sia chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è una cosa che mi preoccupa molto".

La ministra Grillo: "I vaccini sono fondamentali, basta polemiche"

A stretto giro arriva l'alt di Luigi Di Maio, e della ministra della Salute Giulia Grillo: "Su questo tema - afferma il ministro del Lavoro - il contratto parla chiarissimo noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin, ma nel senso semplicemente di potere assicurare una tutela vaccinale delle persone e soprattutto ai bambini. Poi ognuno ha la sua opinione sui vaccini, voi conoscete la nostra". "Voglio ribadire ancora una volta, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che i vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria - afferma la ministra della Salute -. E che in discussione a livello politico sono solo le modalità migliori attraverso le quali proporli alla popolazione. Tutte le polemiche sono solo strumentali e finalizzate a creare un circo mediatico che a me non interessa alimentare".

Salvini arretra: "Condivido il pensiero della ministra"

"Ringrazio il ministro Grillo - interviene di nuovo Salvini -, sua è la competenza sui vaccini, condivido il suo pensiero, a questo ci atterremo e al contratto di governo. Anche a me, da papà e da ministro, sta a cuore la salute dei bambini e che a tutti sia garantito l'accesso al nido, alla scuola dell'infanzia e alle classi successive. Con tanti medici condivido l'idea che sia meglio educare ai vaccini piuttosto che obbligare. Ci stiamo lavorando, l'importante è che a settembre tutti i bambini possano entrare in classe".