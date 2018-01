Salvini stoppa Berlusconi: 'Tetto 3% per noi non esiste'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Il numerino 3, se danneggia il risparmio, le famiglie italiane e il lavoro, per noi non esiste". Lo ha detto in conferenza stampa alla Camera il leader della Lega Matteo Salvini, ribadendo la propria posizione sul tetto del 3% al rapporto tra deficit e Pil, regola che Berlusconi ha detto di voler rispettare. "Se ci sono vincoli di bilancio e direttive che danneggiano le famiglie italiane, quei regolamenti non esistono", ha rimarcato il segretario del Carroccio, ricordando il programma elettorale siglato con gli alleati del centrodestra: "Verba volant scripta manent. Meno vincoli dall'Europa, prevalenza della Costituzione italiana sul diritto comunitario".