[L’analisi] Dalla ruspa agli economisti. Così Salvini è arrivato a un passo da diventare premier

La galoppata verso il governo l’ha cominciata più di tre anni fa, dopo le Europee, molto in anticipo. Prima si è fatto largo nei tg, sui giornali e anche su internet con la “ruspa”, che aveva scelto come “simbolo” di quel periodo politico. La ruspa era il marchio del decisionismo, l’opposto del “buonismo della sinistra”, una specie di versione strong della Rottamazione, che aveva consentito a quello che lui ha sempre considerato il suo vero rivale di affermarsi, entrare a Palazzo Chigi e prendere addirittura il 40% alle Europee.

Ruspa contro i campi rom, contro i centri di accoglienza gestiti male, infine contro il “governo della sinistra”. Poi, mano a mano, “il Capitano” ha ammorbidito la sua immagine. Si è accorto che faceva paura all’elettorato più moderato e che tirando i toni si stava autoemarginando, forse, fatto sta che ha cominciato a gridare meno e a coinvolgere di più, a non parlare più di uscita dell’euro e Italexit, ha tirato fuori il rosario e ricordato a più riprese di essere un “papà”, un padre. “C’è una buona aria”, diceva già ai seggi. Un refrain che andava ripetendo da giorni. A un certo punto del pomeriggio tutti gli exit poll hanno cominciato a registrare il “sorpasso” del fu carroccio sul fu baricentro della coalizione. L’eurodeputato si è limitato ad un tweet, tutto maiuscolo: “GRAZIE”.

Se oggi Matteo Salvini si è preso il centrodestra ed ha affermato la sua leadership lo si deve anche ai quattromila e rotti post su Facebook che ha scritto dal 2013 in poi, alle maratone televisive e proprio nella sua scelta di polarizzare lo scontro con il segretario del Pd: “Domenica gli italiani potranno scegliere tra Matteo Salvini e la sua idea di futuro e l’altro Matteo, con le sue accuse di fascismo, razzismo, leghismo, che è il passato”.

La scommessa è stata vinta: il crollo della popolarità del segretario dem ha gonfiato la sua Lega, per la prima volta senza la parola “nord”. Secondo i primi dati, il Carroccio supera l’ex alleato maggiore in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria e addirittura in Lazio. Solo in Abruzzo è Forza Italia a battere la Lega.

Salvini si è imposto utilizzando uno stile che in passato aveva funzionato molto bene con Silvio Berlusconi. Ha infatti attirato verso di sè - come hanno rivelato gli esperti di sentiment sul web - sia sensazioni positive (da parte dei fan) sia sensazioni negative (degli odiatori), col risultato che, nel bene e nel male, tutti parlavano di lui e, così facendo, si è ritagliato uno spazio da protagonista. “Ha fatto un ottimo lavoro, ha triplicato i voti”, dice di lui il Cavaliere. “Io ho fatto del mio meglio”, ammette, “ma non pensi di poter fare a meno di me”, Pure Maurizio Lupi, col quale non sono mai andati d’amore e d’accordo, nel cuore della notte ha ammesso: “E’ un leader, è il capo della coalizione”.

Il leader di Forza Italia è ancora convinto che ci saranno sorprese, ma è innegabile che con quel “ragazzotto” col quale non si sono mai presi veramente è riuscito ad imporsi, lo ha costretto ad inseguirlo. Tra i successi anche quello di avere suggerito per primo al resto della coalizione - facendo leva sulle teorie di Armando Siri - l’idea della Flat Tax, poi fatta sua anche da Forza Italia.

Salvini non ha fatto paura nemmeno agli elettori moderati. Dopo anni ad aizzare contro l’immigrazione clandestina, a mettere nel mirino Angelino Alfano e le misure del centrosinistra, il segretario della Lega, al momento di presentare le liste, ha svoltato al “centro”. I suoi conigli nel cilindro si chiamano Giulia Bongiorno - che ora corre spedita verso il ministero di via Arenula - ma anche Alberto Bagnai e Claudio Borghi Aquilini. Rispetto alla Lega di Umberto Bossi l’irruento Salvini ha saputo essere più “democristiano”, promuovere degli inserti di personalità non-leghiste, dal profilo più moderato. Così facendo è riuscito dove nessuno pensava potesse farcela, come, per esempio, a far sconfiggere nelle urne il potentissimo ministro Pier Carlo Padoan, altra “riserva” per la presidenza del consiglio bruciata da un leghista.

L’unico neo, la Lega non è riuscita a sbarcare seriamente al Sud, o, almeno, non con le percentuali che poteva sperare. Se a Nord Salvini ha fatto da argine, al Sud i Cinquestelle si sono “mangiati” tutto il potenziale del voto cosiddetto populista. A scrutini ancora in corso il Carroccio era sotto il 4% in Campania, attorno al sei in Calabria, Puglia e Sicilia: non male, ma niente in confronto al 30% del Veneto, terra storicamente “bianca”.

La partita più complicata di Salvini comincia ora. Se il suo dovesse essere il primo partito della coalizione, toccherà a lui l’onere di prendersi un incarico esplorativo da parte del Capo dello Stato e tentare di cercarsi una maggioranza - che al momento non esiste - di parlamentari direttamente alla Camera e al Senato. Può reggere il leader della Lega, dopo tutte le promesse fatte, una operazione così “politica”? Chi potrebbe sostenerlo, oltre ai partiti del centrodestra? Converrebbe pure a lui sperare che alla fine la palla passi ad Antonio Tajani, che era il candidato predestinato di Forza Italia, ed aveva maggiori possibilità di conquistarsi un consenso più trasversale.

Per capire che intenzioni abbia bisognerà aspettare la sua conferenza stampa di oggi e se accetterà o meno che i forzisti gli abbiano cambiato le regole sotto al naso ed abbiano deciso che il partito che decide tutto non è - come ha spiegato Renato Brunetta - quello che ha preso più voti, bensì quello che ha eletto il maggior numero di parlamentari.