[Il punto] Salvini: "Dopo la mazzata del Friuli i 5stelle torneranno da me. Ma io non tradirò Berlusconi"

Di Maio chiude il forno della Lega per dedicarsi a quello del Pd, ma potrebbe essere solo apparenza, perché qualche ambiguità sul possibile ritorno di fiamma resta. Matteo Salvini considera incredibile che i 5stelle si prendano un’altra settimana di tempo per aspettare la direzione Pd, e sta sulla sponda del fiume per veder passare il cadavere dell’accordo tra Dem e pentastellati. Il suo sguardo è puntato in modo particolare sulle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. I risultati di quella regione, sembra intendere il leader del Carroccio, saranno la cartina di tornasole per far capire ai grillini, nonostante la direzione impressa da Fico alle trattative pro governo, che la Lega è l’unico possibile riferimento per una alleanza.

Chiedano pure tempo, dunque, Di Maio e i suoi, intanto “dopo il Molise, i cinquestelle prenderanno un’altra mazzata in Friuli. E ci dovranno ragionare”, sostiene Salvini. Del resto, se ciò non fosse, resterebbero solo le elezioni in autunno, sembra dire il capo leghista, una soluzione inevitabile per il presidente Mattarella.

Ovviamente la strada delle elezioni non piace a Forza Italia, preoccupata di perdere ulteriormente voti a favore della Lega. Timore che viene evidenziato da molti esponenti locali degli azzurri, come il capogruppo di FI in Puglia Nino Marmo: “Vediamo pezzi del gruppo dirigente abbandonarci e andare verso il Carroccio”.

"Non chiudo la porta a nessuno"

Salvini intanto annuncia di voler “continuare a dialogare con tutti”, perché lui non chiude la porta in faccia a nessuno e non ha “forni né panini da offrire”. Uno scatto d’orgoglio comunque se lo concede: “Se la si finisce con la manfrina con i perdenti, tanto di guadagnato”.

Matteo Salvini

Dicono – per altro – che il leader leghista sia perfino disposto a non fare più discussioni sulla premiership che riconoscerebbe a Di Maio, in cambio ovviamente di forti punti programmatici e ministeri pesanti. Sembra senza fondamento invece l’ipotesi di “una staffetta” tra i due leader nel corso della legislatura. Altra ipotesi circolata in questi giorni, in caso di riapertura del dialogo tra Lega e cinquestelle, è quella di un Salvini strategicamente fuori dal governo, cosa che gli consentirebbe di continuare a reggere il partito, pungolando dall’esterno l’esecutivo che vedrebbe dentro comunque la Lega.

La ricerca dell'accordo

Il lavoro per formare un governo M5S-Pd è dunque tempo perso? In pratica non è così, perché lo stesso leader leghista ammette di avere avuto riscontri sul fatto che Dem e grillini stiano davvero “cercando di combinare un accordo”. Ma a nessuno sfuggono le difficoltà dovute alle tante opposizioni dentro il Partito Democratico a una intesa coi nemici giurati. Soprattutto nel giglio magico renziano. Senza contare i malumori presenti allo stesso tempo nella pancia del Movimento fondato da Grillo. Secondo alcuni esponenti del mondo leghista tuttavia le resistenze – come scrive il Corriere - potrebbero essere piegate perché “Renzi sarebbe condizionabile da ragionamenti extra politici”.

Martina e Di Maio

Salvini però non ci sta. “Di questo non so e non voglio sapere nulla – afferma – Un governo 5stelle-Pd qualcuno prova a farlo. Ma non ci riuscirà”. Nonostante l’escamotage del cosiddetto “contratto” che i pentastellati utilizzano per giustificare una intesa anche con chi è lontano dai loro programmi.

Salvini insomma aspetta sornione, come un gatto paziente piazzato sul percorso del topo. Ma come si comporterà, nel caso, riguardo al problema principale che lo assilla? Riuscirà cioè a staccarsi, prima o poi, dal suo alleato di coalizione Berlusconi?

Le elezioni in Friuli e il distacco da Berlusconi

Secondo alcuni media le elezioni in Friuli daranno l’occasione al leader del Carroccio di recidere il cordone ombelicale con l’ex Cavaliere. “Il conto alla rovescia è iniziato”, scrive per esempio La Stampa. In definitiva i segnali ci sono. “Si apre una fase nuova”, ha già annunciato Salvini, e i giorni in più concessi alla trattativa Pd-M5S sono solo “una perdita di tempo per consentire un raccapricciante esecutivo alla faccia del voto degli italiani”.

La decisione del capo leghista potrebbe essere maturata definitivamente “quando è apparsa chiara la volontà di Berlusconi di boicottare ogni possibile intesa con i pentastellati e di lavorare per un altro ennesimo inciucio con il Pd”. O di puntare al varo di un governo del presidente, magari formato da tecnici, ipotesi vista con un certo orrore dalla maggioranza dei seguaci di Alberto da Giussano. Se fallirà dunque il tentativo di forzare una alleanza tra M5S e Pd dovrà per forza tornare in auge la possibilità di un accordo tra Lega e M5S, e stavolta “Salvini non aspetterà la disponibilità di Berlusconi nei confronti dei grillini, ai quali farebbe pulire i cessi di Mediaset o paragonati a Hitler”.

Il tutto ovviamente facilitato se il risultato delle regionali in Friuli sarà quello che molti si aspettano: un plebiscito per il candidato governatore Massimiliano Fedriga, con netto sorpasso del Carroccio ai danni di Forza Italia.

La risposta di Salvini

Intanto però il diretto interessato smentisce qualsiasi illazione: "I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? - afferma in un video pubblicato dal Fatto Quotidiano - Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”.