Salvini: 'Di Maio non aiuta'. E brinda con vino scaduto a M5s-Pd

Veneto, 15 apr. (askanews) - "Anche Di Maio, se continua a dire io, io, io o nessuno, non aiuta. Magari un bicchiere di rosso può servirgli". Lo ha detto il segretario leghista, che ha commentato così l'apertura di Di Maio al Pd. "Auguri. Un bel brindisi con uno vino scaduto prodotto in Romania finto italiano al governo Pd-Cinquestelle".Sulla formazione del nuovo governo, che "spero che sia vicina", Matteo Salvini ha affermato: "Continuo a essere ottimista. Se gli altri esercitano il buonsenso che stiamo esercitando noi si parte". Passeggiando per gli stand a Vinitaly, un cronista ha fatto notare a Salvini che un produttore gli ha detto di lasciare Berlusconi e fare il governo con Di Maio: "E quello dello stand dopo dice - ha replicato Salvini - molla Di Maio e fai il governo da solo'. Va be', sono contento che tutti dicano che al governo ci deve essere la Lega. Poi con chi lo vedremo".