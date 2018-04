Salvini: "Di Maio deve fare di più". Il pentastellato: "Chi si ostina col centrodestra unito fa danno a Paese"

"Non c'è nessun incontro con Di Maio", afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della sua visita al Vinitaly sottolineando come resterà alla fiera di Verona fino alle 18, ovvero "fino alla chiusura dei cancelli". Il leader legista è arrivato poco dopo le 10.30, assediato da telecamere e giornalisti. E ha avvertito: "oggi non c'è spazio per la politica". Quindi si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna.

Di Maio

"Voglio che sappiate che il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per un governo che dia risposte, chi si ostina a proporre un centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno" al Paese, ha detto invece il capo politico del M5s Luigi Di Maio arrivando al Vinitaly e aggiungendo di avere fiducia nel Capo dello Stato.

"Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui non c'è nessuno di questi tre casi. E quindi i risultati elettorali del Friuli Venezia Giulia, come anche quelli del Molise, non possono avere una concreta influenza sulle vicende nazionali", ha sostenuto il leader del M5s, sul blog delle Stelle dove riporta una sua intervista a Il Piccolo.

Salvini: "Di Maio deve sforzarsi di più"

Che bicchiere offrirei a Di Maio? "Uno Sforzato perché si deve sforzare a fare qualcosa di più", sostiene il leader della Lega. "Io un bicchiere di vino lo berrei con tutti, sono gli altri che devono decidere che tipo di vino bere", sottolinea ancora Salvini facendo una metafora "enologica" sulla partita di governo.

La risposta del pentastellato

Di Maio,chi si ostina con c.dx unito fa danno a Paese - "Voglio che sappiate che il M5s è al lavoro per un governo che dia risposte, chi si ostina a proporre un centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno" al Paese, afferma Di Maio al Vinitaly aggiungendo di avere fiducia nel Capo dello Stato.

"Noi non siamo fermi, lavoriamo per un contratto di governo sui temi, per capire gli obiettivi comuni tra il programma del M5S e quelli della Lega e del Pd. L'ipotesi di un governo del cambiamento la proponiamo anche al Pd, io voglio fare un appello al senso pratico a tutti, non ci si può fermare e bloccarsi sulle logiche politiche", afferma Di Maio. E sull'ipotesi di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Elisabetta Casellati aggiunge: "questo lo decide il presidente".