Salvini da Berlusconi 'per festeggiare compattezza ritrovata'

Roma, 24 mar. (askanews) - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, si è recato a palazzo Grazioli da Silvio Berlusconi "per festeggiare il risultato e la ritrovata compattezza della coalizione" di centrodestra dopo la conclusione delle votazioni al Senato con l'elezione della presidente Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia). Lo riferiscono fonti del Carroccio.Salvini dopo il colloquio con il leader di Forza Italia ripartirà per la Lombardia. Non sono in programma nell'immediato, spiegano le stesse fonti, altri incontri politici significativi.