Salvini: 'Avviso a mafiosi e camorristi, la pacchia è finita'

Pontida, 1 lug. (askanews) - "A noi fanno schifo la mafia, la camorra e la 'ndrangheta e li combatteremo con ogni mezzo necessario, da nord a sud. Prendendo ad esempio chi ha dedicato la vita a combattere la mafia, non a parole, come Rosario Livatino. Da ministro farò di tutto perché la casa in cui ha vissuto diventi la casa e il tempio dell'antimafia". Così Matteo Salvini, dal palco di Pontida.Livatino è stato, ha aggiunto, "un giudice integro, onesto, coraggioso, che non andava in tv, non faceva interviste sui giornali, non ha fatto milioni di euro grazie all'antimafia delle parole. E' questa l'antimafia che aiuteremo. Quella dei Falcone e Borsellino, dei Giuliano e dei Cassarà. E da Pontida arriva l'avviso - ha concluso - come per i trafficanti di esseri umani: anche per i mafiosi e i camorristi è finita la pacchia in Italia. Via dalla Sicilia come dalla Lombardia".