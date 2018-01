[Il retroscena] Il sacrificio di Cappato e il tandem tra il costruttore e il rottamatore. Calenda e Renzi insieme alla riscossa

Una domenica di “chiarimenti” e “posizionamenti” nel centrosinistra e a sinistra. Nella squadra di governo in campo per la campagna elettorale indossa la maglia del Pd, pur senza averne la tessera, anche il ministro Carlo Calenda che ieri, a Milano per lanciare la candidatura di Giorgio Gori, ha chiesto di “portare avanti il messaggio di serietà e competenza che sono la cifra di questa squadra di governo”, una “squadra non di rottamatori ma di costruttori di cui tu Matteo sei stato la guida”. Renzi in prima fila al teatro Alfieri di Milano tra Gori, il sindaco Sala e i parlamentari del Pd, da Fiano alla Malpezzi, ha sorriso, gradito e applaudito.

Bonino, oggi l’annuncio

Nella coalizione manca ancora la decisione finale di Emma Bonino e Bruno Tabacci: la lista +Europa, a cui Tabacci ha dato l’esenzione dalla raccolta delle firme, farà o no l’apparentamento con il Pd? Il tempo corre, restano cinque giorni prima del deposito dei simboli (19-21 gennaio). Oggi pomeriggio dovrebbe arrivare la decisione finale. Ma è significativo lo strappo di Marco Cappato: il front man dei diritti civili, il vincitore morale con Emma Bonino della battaglia sul fine vita, oggi sotto processo per la morte di dj Fabo, ha deciso di rinunciare ad un posto in lista. Legittimo pensare che lo abbia fatto non, come ha scritto, “per poter concludere nella massima libertà il processo”, bensì per semplificare le trattative –durissime a quanto pare – per avere più posti sicuri in lista. Ieri pomeriggio Cappato, che più di tutti si è speso per coalizzare +Europa con il Pd, ha scritto un post su Facebook per annunciare il suo passo di lato. “Alle elezioni voterò +Europa con Emma Bonino– si legge – ma non sarò candidato per non interferire con il processo a mio carico. Farò campagna per un’Europa federale e democratica, che sappia promuovere le libertà civili e il diritto alla scienza in alternativi a nazionalismi e proibizionismi”. Il manifesto perfetto per la lista della leader radicale. Ma è molto probabile che, oltre al processo, la scelta di Cappato nasca dalla volontà di semplificare le trattative per l’apparentamento. Che sarebbero bloccate, da quello che trapela, sul numero di seggi sicuri. Tabacci è convinto che la lista, che avrà nel simbolo al centro e in basso un bollino tondo con il “suo” Centro democratico, possa arrivare al 3% e riuscire così ad entrare in modo autonomo in Parlamento con una ventina di eletti. I sondaggi danno la lista poco sopra l’un per cento. Ma gli esperti delle misurazioni spiegano che per i partiti piccoli, ancora non ben identificati, la forbice di errore è intorno al 2 per cento. Dovevano essere quattro i nomi blindati della lista +Europa: Bonino, Della Vedova, Magi e Cappato. Il Pd non può garantire tanto di più alle liste in coalizione. Anche perché tra Insieme e Civica popolare se ne vanno altri 5-6 seggi posti. L’arrivo di Tabacci ha cambiato i conti perché aver regalato il simbolo e le firme ha un prezzo. Uno, due, tre posti? La soluzione va trovata in questo puzzle. Va da sé che il posto lasciato libero da Cappato sia manna dal cielo.

Grasso fa il leader, Boldrini abbozza, Civati “molla”

Fuori dal recinto Pd, ma nella stessa metà campo che marcia rigorosamente divisa, la giornata segnala due importanti chiarimenti: Piero Grasso fa il leader di Liberi e Uguali, annuncia che LeU appoggerà nel Lazio la lista del Pd per confermare Zingaretti e poi mette a tacere le troppe voci del pollaio sulle alleanze prima e dopo il 4 marzo. La scelta di dire no a Gori in Lombardia e sì a Zingaretti nel Lazio, per non parlare del sì-no-forse ad una collaborazione politica con i 5 Stelle, ha aperto fratture più che immaginabili fin dall’inizio della storia di Liberi e Uguali. “Qui ascoltiamo tutti, valutiamo tutte le ipotesi ma poi c’è uno solo che fa la sintesi. E questo uno sono io” ha detto Grasso. “E’ corretto che ognuno dica la propria opinione all'interno di un movimento – ha aggiunto ieri - secondo un metodo democratico si ascoltano tutte le voci ma poi c’è qualcuno che deve assumersi la responsabilità finale di portare a sintesi le idee pluralistiche di un progetto”, Boldrini ha risposto con una sorta di avvertimento: “Sarebbe paradossale se dopo aver rimproverato al Pd una deriva personalistica, Leu cadesse nello stesso errore”. Diciamo che in questa ultima settimana Grasso non ha molto gradito il fatto che da parte di LeU, che ha anche un capo programma (Rossella Muroni), parlino tutti, D’Alema, Bersani, Speranza, Fratoianni e Boldrini e non i diretti responsabili della lista. Ieri ha fatto una mozione d’ordine. Quanto durerà? Intanto Pippo Civati ha annunciato che la lista Possibile non sarà presente nel Lazio perché “è un errore totale dare in questo momento appoggio al Pd”.

“Non rottamatori ma costruttori”

La consegna, nel Pd, è di non occuparsi di ciò che accade in casa di LeU. Ma di concentrare le forze contro i Cinque stelle. E il centrodestra di Salvini e Berlusconi. Facendo un preciso gioco di squadra. Con più schemi. Da ieri, ad esempio, c’è un nuovo tandem d’attacco disponibile, Carlo (Calenda) e Matteo (Renzi). Spesso si sono provocati, smentiti, attaccati, mai ignorati – sarebbe la cosa peggiore - e da ieri sono inequivocabilmente nella stessa metà campo. Per condurre la stessa partita, quella, come ha detto ieri il ministro Calenda, di un “centrosinistra che vuole governare il cambiamento”, in “una squadra non di rottamatori ma di costruttori” e “tu, Matteo, hai guidato questa spinta alla ricostruzione”. La nuova variabile prende così posizione in campo tra Paolo (Gentiloni) e Piercarlo (Padoan), Marco (Minniti) e Maurizio (Martina) e tutti i ministri. Ieri mattina al teatro Parenti di Milano è stata lanciata la corsa di Giorgio Gori governatore. C’è un modello, quello di Milano, che punta al governo della Lombardia con destinazione finale palazzo Chigi dove Renzi, che ritaglia per sé il ruolo di “centravanti”, ha ripetuto per l’ennesima volta che “l’importante è che vada qualcuno della squadra del Pd”. Anche per i più scettici, è la conferma della disponibilità al suo passo di lato. Delusa per il mancato appoggio da parte di LeU nonostante i numerosi appelli all’unità, anche di Susanna Camuso, la platea ha applaudito il sindaco Rodolfo Sala che ha spiegato come “i partiti non posseggono gli elettori” e che sono “gli elettori a possedere i voti”. Della serie: andiamo a prenderceli, uno per uno, “parliamo con loro” perché il modello Milano “che non dimentica gli ultimi e investe nel welfare più che ogni altro”, può diventare il modello Lombardia.

Ma è stato Calenda il più applaudito. Soprattutto in alcuni passaggi. La parola manager, ad esempio, non è antitetica a centrosinistra. “Io mi spenderò per Giorgio Gori – ha detto - e lo farò anche contro un’idea identitaria e antropologica di sinistra per la quale se uno ha fatto il manager non può essere di centrosinistra”. No alle larghe intese con Berlusconi: “L’ho sentito in tv e devo dire che uno meno lo sente e più tranquillo è. Spazziamo via l'idea che sarà recuperabile dopo il 4 di marzo un percorso con quel tipo di proposta”. Nelle sei settimane che separano dal voto il Pd, ha detto rivolgendosi a Renzi, “deve trovare la forza di stare contro la corrente di pensiero che sembra la principale e che parla di abolizione e di messaggi semplificati e recuperare invece la forza della complessità e della spiegazione della complessità. Se riusciremo in questo non ce n’è per nessuno, Matteo, e questo è il nostro compito per il 4 marzo”. La sfida del centrosinistra è “governare il cambiamento” e questa campagna elettorale deve insistere nel dare “un messaggio di serietà e competenza”. “Dobbiamo – ha spiegato Calenda - dare l'idea che non siamo la società delle eccellenze. Quel 20 per cento del paese che tira la carretta lo dobbiamo aiutare e per questo abbiamo fatto tante cose. Dobbiamo lavorare per farlo diventare il 40 della base produttiva. Ma il paese è fatto anche di gente che perde e che va recuperata. Per questo ho proposto il fondo per recuperare le persone e le imprese che usciranno dal mondo del lavoro”.

Renzi centroavanti

Renzi in prima fila ha ascoltato, sorriso e apprezzato. I due, che anche di recente si sono punzecchiati sul canone Rai, ieri hanno mostrato “ottima sintonia”, hanno commentato i presenti. “All’inizio credevo che Carlo fosse uno dei soliti fighetti di Confindustria…” ha detto il segretario a cui Calenda ha riconosciuto “non solo il ruolo del centroavanti ma anche quello di candidato alla guida del governo come dicono le regole del Pd”. E poi, ha precisato il segretario, rottamatori forse no “ma la classe politica andava cambiata e noi non permetteremo la restaurazione di quelli che c’erano prima”. Il messaggio sui 5 Stelle è logica conseguenza di tutto quello che è stato detto prima: “C'è da vincere contro i 5 stelle, l'incompetenza elevata a elemento di orgoglio. Milano indica ogni giorno il modello al resto d'Italia”. In serata, durante l’incontro con i volontari della campagna al Circolo Vie Nuove a Firenze, Renzi ha detto una di quelle frasi che vanno segnate sui taccuini perché possono cambiare un’intera narrazione. A chi gli chiedeva di insistere con le riforme, il segretario ha detto: “19 milioni mi hanno detto di no sulle riforme. Ora non posso dire riprovo. Per affrontare quel capitolo va trovato un criterio nuovo”. Tra i dirigenti del Pd molti aspettavano da almeno un anno questa frase.

L’affondo di Padoan

In una giornata come ieri ha abbandonato per un po’ il senso istituzionale anche uno come il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan che per l’esordio in campagna elettorale (potrebbe essere candidato a Milano) ha scelto il contraddittorio con Lucia Annunziata su Rai3. Padoan ha attaccato i Cinque stelle e bocciato sonoramente la flat tax proposta dal centrodestra. Tutte misure senza coperture. Nel 2018, poi, “la crescita accelererà se ci saranno le condizioni politiche”. Se andrà avanti il processo costante di riforme e potenziamento dell’offerta lavoro avviato da questo governo.

Oggi inizia una settimana molto difficile. Mercoledì ci sarà la direzione per assegnare le deroghe a chi ha superato 15 anni in Parlamento (un numero limitato e certamente per i ministri). “Sarebbe un errore privare le liste di risorse di sinistra” ha ricordato quel custode infaticabile della casa Pd che è Gianni Cuperlo. Occhi puntati sulla nascente lista dei verdiniani di Ala e dei repubblicani che troverebbe comunque porte sbarrate al Nazareno. Tra venerdì e domenica il deposito di liste, simboli e apparentamenti. Tra il 27 e il 28 gennaio, il deposito delle liste. E la partita avrà inizio.