Rosato, tornare a ragionevolezza Minniti

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Sul tema dei migranti la Lega ha saputo e voluto soffiare sulla paura delle persone, trasformando un problema oggettivo in un'emergenza che non c'è, nell'emergenza nazionale. Noi dobbiamo tornare sulla ragionevolezza messa in pratica da Minniti quando era ministro dell'Interno, cercando di fare una gestione con i Paesi europei piu' equilibrata e solidale". Cosi' risponde Ettore Rosato, vicepresidente Pd della Camera, a chi a Radio Cusano Campus gli domanda delle critiche mosse da Matteo Orfini alla gestione del tema migranti da parte di Minniti e del governo Gentiloni. "Se questo governo riuscirà a ottenere qualcosa di piu' dall'Europa saremo contenti. Le dichiarazioni di Salvini alla fine ripropongono le soluzioni che proponevamo noi in questi anni e su cui loro votavano contro", aggiunge.