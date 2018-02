Renzi apre sua campagna elettorale: grande coalizione c'è, Lega-M5s

Scandicci (Fi), 3 feb. (askanews) - "C'è una grande coalizione pronta, quella tra Lega e 5 stelle" perchè su molte cose "hanno le stesse idee, ad esempio sui vaccini". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, che a Scandicci (Firenze) ha aperto la sua campagna elettorale.Il leader dem ha aggiunto: "Il centrodestra è in mano alle camicie verdi, non ai moderati. Se votate il centrodestra di Berlusconi consegnate il Paese agli estremisti di Salvini". "Questa campagna elettorale non è una campagna in cui tutti sono uguali. Non ricordo nessuna altra campagna elettorale in cui anche dentro le coalizioni le differenze sono così grandi". E riferendosi al M5s Renzi ha attaccato: "Gli impresentabili li hanno candidati quelli che gridano 'onestà, onestà', che hanno problemi a casa loro e non sono in grado nemmeno di fare pulizia al loro interno".Quanto agli ex compagni di LeU: "Se essere di sinistra significa urlare cose di sinistra e poi nei collegi votare per far vincere Salvini non siete di sinistra, aiutate il centrodestra", ha detto il segretario Pd."Questa campagna elettorale non è la mia, è anche la mia, ma è la nostra - ha proseguito Renzi -. Questa non è la campagna elettorale di Renzi che vuole andare al Senato ma per portare la gente a parlare. Se non lo facciamo vince il rancore, l'odio, la paura, vince chi crede nel guru e non nella scienza. Se noi ci ritiriamo vincerà chi crea il consenso con le fake news e le bischerate".