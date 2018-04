Regionali Friuli Venezia Giulia: Fedriga avanti con oltre il 50%. Segue il Pd, M5s perde 10 punti

Arrivati a circa il 10% dello spoglio delle schede, il candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia sostenuto dal centrodestra, Massimiliano Fedriga, è avanti con il 55,80% delle preferenze. Segue il candidato del centrosinistra, Sergio Bolzonello con il 28,39%. Terzo, al momento, Alessandro Fraleoni Morgera (M5S), con il 14,04%, quarto infine Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) con l'1,77%. Per ora sono 136 le sezioni rilevate sulle 1.369 allestite in Friuli Venezia Giulia per le elezioni regionali. La diretta:

10:00 - Fedriga, è avanti con il 55,80% - Arrivati a circa il 10% dello spoglio delle schede, il candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia sostenuto dal centrodestra, Massimiliano Fedriga, è avanti con il 55,80% delle preferenze.

09:45 - Scrutinate finora 130 sezioni su 1.369 - Massimiliano Fedriga, candidato della coalizione di centrodestra, è al 56,13% (20.688 voti), davanti a Sergio Bolzonello (centrosinistra) al 28,16% con 10.378 voti. Alessandro Fraleoni Morgera (M5S) ha raccolto 5.152 voti, fermandosi al 13,98%, Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) è all'1,73% con 638 voti. Per quanto riguarda i risultati di lista (88 sezioni scrutinate), Lega primo partito con il 33,34%, il Pd è al 20,38%, Forza Italia al 13,28%, Il M5S all'8,11% e Fratelli d'Italia al 6,02%.

09:30 - Spoglio iniziato alle 8:00 - Dopo la chiusura delle urne, ieri alle 23, i seggi sono stati riaperti questa mattina alle 8. Si è in attesa della conferma da parte del Servizio elettorale della regolarità delle procedure in tutti i 1.369 seggi allestititi nei 215 comuni.

9:15 - Affluenza più alta a Udine - L'affluenza più alta (52,60%) è nella circoscrizione di Udine, seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90%). Alle comunali di Udine l'affluenza è stata del 57,18% con 45.940 votanti su 80.341 aventi diritto.

09:00 - Affluenza pari al 49,63 - L'affluenza alle urne, rimaste aperte dalle 7 alle 23, è stata pari 49,63%, in calo rispetto a quella registrata nelle consultazioni regionali del 2013 (50,48%). Al termine dello scrutinio, si proseguirà con lo spoglio delle schede per il rinnovo delle cariche amministrative, su cui ieri si sono espressi gli elettori di 19 comuni, e delle schede dei referendum consultivi per la costituzione di due nuovi comuni.