Rebus alleanze e liste per Pd, Gentiloni verso proporzionale

Roma, 16 gen. (askanews) - Le mappe dei collegi spiegate sul tavolo, come in una partita di Risiko. Al Nazareno si sta lavorando per chiudere la partita delle alleanze e delle liste, dossier in mano al ministro dello Sport Luca Lotti.La prima questione da chiudere è quella delle alleanze, perchè entro il 20 gennaio devono essere presentati simbolo, statuto, apparentamenti e nome del capo della forza politica. Oggi c'è stato un incontro tra Pd e rappresentanti della lista +Europa di Emma Bonino che ha fatto fare passi avanti verso l'accordo. L'intesa è "possibile" ha fatto sapere +Europa al termine dell'incontro. Il Pd offre tre collegi contro i cinque richiesti, ma alla fine si dovrebbe chiudere. Tre collegi sono quelli offerti anche a Insieme, mentre a Civica popolare di Beatrice Lorenzin potrebbero andare un paio di posti in più.Per quanto riguarda le liste, il dato di partenza è che i collegi ritenuti sicuri non sono moltissimi, una trentina alla Camera, concentrati nelle regioni del centro. Ci sono poi diversi scontri diretti che il Pd considera "contendibili", in cui i sondaggi riservati danno la coalizione di centrosinistra sotto ma con uno scarto non superiore ai cinque punti. Con un candidato "forte", è il ragionamento che si fa al Nazareno, il match potrebbe essere ribaltato. In particolare nei centri delle grandi città (Roma, Milano, Torino, Genova) il Pd è convinto di poter fare un buon risultato. Ma anche al Sud molto dipenderà dai candidati. Per questo, ad esempio, a Salerno dovrebbe correre il figlio del governatore Vincenzo De Luca, Piero; ad Avellino si fa il nome di Angelo Antonio D'Agostino, entrato in Parlamento con Scelta civica; in Calabria quello di Angela Marcianò, membro della segreteria Dem.I "big" comunque saranno tutti in campo anche se il premier Paolo Gentiloni quasi sicuramente non correrà nel maggioritario, ma solo nel proporzionale. Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento da Renzi (e come auspicato anche dal capo dello Stato Sergio Mattarella), infatti, la tendenza adesso è di tenere al riparo il profilo istituzionale del presidente del Consiglio dal confronto diretto. Sarà comunque capolista probabilmente a Roma (dove dovrebbero essere schierati anche Rughetti, Giachetti, Orfini, Madia) e in un'altra regione, forse il Piemonte. Nessun collegio maggioritario, ma per motivi di "opportunità" dopo le polemiche sul caso Banca Etruria, per la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, che troverà posto in un listino proporzionale, probabilmente in Toscana.Sempre in Toscana correranno lo stesso Renzi a Firenze, il ministro dello Sport Luca Lotti nel suo collegio dell'empolese, il renziano Giuliano Da Empoli. Due posti almeno dovrebbero essere riservati anche agli alleati, in particolare ai centristi della Lorenzin (con il sottosegretario Gabriele Toccafondi a Firenze) e a Riccardo Nencini, di Insieme.Per chiudere le liste, comunque, c'è tempo fino al 29 gennaio e infatti il via libera arriverà solo in una direzione che sarà convocata intorno al 25. Nella direzione di domani, invece, si parlerà del programma in cento punti, a cui ha lavorato l'economista Tommaso Nannicini, e dei criteri delle candidature, a partire dalla questione delle deroghe per i parlamentari di lungo corso, che Renzi vuole limitare il più possibile. Intanto oggi, a pranzo, il segretario Dem ha incontrato il leader del partito spagnolo Ciudadanos Albert Rivera. I due, in un colloquio di circa due ore, "hanno concordato su come arginare e combattere il ritorno di forme di nazionalismo e populismo" e condiviso la volontà di "rifondare e migliorare il progetto europeo".