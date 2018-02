Raid razzista a Macerata, Salvini: 'Chi spara è un delinquente, ma la colpa è di chi ci riempie di clandestini'

"I tifosi dell'immigrazione di massa sono delinquenti e istigano alla violenza. Sono loro a seminare odio e paura". Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla dei fatti di Macerata, commessi dall'ex candidato leghista Luca Traini, al quale CasaPound ha già dichiarato di voler aiutare sostenendo le spese per la difesa legale. "La violenza è sempre da condannare – sottolinea in un’intervista rilascia a Repubblica -. Chi spara va in galera senza attenuanti. Ma se su 56 mila detenuti 20 mila sono stranieri, c'è un problema di immigrazione legato alla delinquenza".

Su Traini: "Era incensurato, non faccio lo psichiatra"

Dà la colpa al Governo di centrosinistra? "Non sono certo stato io a trasformare questo Paese in un campo profughi". Parlando con la Stampa, Salvini punta il dito contro l'esecutivo: "La colpa è del Governo" e sull'immigrazione ribadisce: "Un'invasione come questa porta solo allo scontro sociale. Quando sarò al governo, aumentando le espulsioni e riducendo gli sbarchi, porremo un argine a questo problema". Poi sull'assalitore, Luca Traini dice: "Incontro migliaia di persone ogni giorno. Può essere che ci sia anche qualche cretino o un violento. I nostri candidati hanno la fedina penale immacolata e mi sembra un criterio che non tutti i partiti possono vantare. Detto questo io non faccio lo psichiatra".

In Italia il problema è l'immigrazione clandestina e l'illegalità

Salvini, intervistato anche dal Messaggero, ribadisce di non esser contro chi rispetta le regole. "Ci sono cinque milioni di immigrati regolari che lavorano, pagano le tasse e portano i figli a scuola e sono i primi a pagare un'immigrazione fuori controllo. Il problema è l'immigrazione clandestina e l'illegalità, l'unico problema è che ci ho messo troppo tempo ad arrivare al governo, ma dal 5 marzo vediamo di cambiare la situazione".

Saviano a Salvini: "Sei tu il mandante morale"

Alle dichiarazioni di Salvini risponde su Twitter Roberto Saviano: "Il mandante morale dei fatti di Macerata è Matteo Salvini. Lui e le sue parole sconsiderate sono oramai un pericolo mortale per la tenuta democratica. Chi oggi, soprattutto ai massimi livelli istituzionali, non se ne rende conto, sta ipotecando il nostro futuro. Invito gli organi di informazione a definire i fatti di Macerata per quello che sono: un atto terroristico di matrice fascista. Ogni tentativo di edulcorare o rendere neutra la notizia è connivenza".