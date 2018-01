Rai: Giacomelli, Calenda contradditorio

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - "Non posso commentare una proposta basata su una indiscrezione. Mi meraviglia anche la fretta con cui si dà tutto per certo ed il tono di alcune reazioni". Lo afferma il sottosegretario Antonello Giacomelli in una nota. "La privatizzazione di Rai di cui parla Calenda? Trovo contraddittorio da un lato preoccuparsi di difendere l'Italianità di infrastrutture strategiche e dall'altro teorizzare la privatizzazione di una realtà come Rai che finirebbe, facile previsione, in mani non italiane", afferma tra l'altro.