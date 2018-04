[Il retroscena] Putin spinge per un governo Salvini-Di Maio, anche Usa e Francia non restano a guardare

Mica c’è soltanto il popolo italiano sovrano o i leader di partito che si confrontano a distanza al tempo di un “invio” di whatsapp come fanno Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Non ci sono soltanto i (lenti) rituali del Quirinale, che ha già diffuso il calendario preciso delle consultazioni che dovrebbero servire a dare un governo al nostro Paese. La “stabilità” dell’Italia e l’orientamento del suo esecutivo interessano - e molto - anche le grandi potenze mondiali e i partner europei che pesano maggiormente dentro l’Unione europea.

Non è più un mistero che Vladimir Putin, appena rieletto trionfalmente presidente della Federazione russa, abbia moltissimi nemici nel mondo. Ecco perché da quasi due decenni cura con particolare attenzione i suoi rapporti coi leader italiani. Non c’è dubbio che il suo referente principale sia Silvio Berlusconi, che è stato spesso suo ospite in Siberia e che è venuto a trovare in Italia in più occasioni anche quando lui non si poteva muovere perchè gli avevano ritirato il passaporto.

Il Cavaliere ha sentito “l’amico Vladimir” dopo le elezioni per complimentarsi del suo ennesimo successo e i due leader, che furono protagonisti del Vertice Nato-Russia di Pratica di Mare, avrebbero avuto nei giorni successivi un nuovo appuntamento telefonico in seguito al caso Skripal e all’espulsione di 150 diplomatici russi. La Farnesina ha allontanato due feluche. “E’ stato un gesto di inimicizia da parte del governo di Paolo Gentiloni”, ha commentato in una nota l'ambasciatore russo Sergey Razov. Il diplomatico del Cremlino ha aggiunto nella nota ufficiale anche un auspicio irrituale per una comunicazione diplomatica, ovvero la speranza che in Italia possa presto insediarsi “un nuovo esecutivo espressione dell’esito delle elezioni”.

A chi si riferiva l’alto rappresentante del governo russo? Semplice, alla Lega e al Movimento 5 stelle, che sono i due partiti coi quali Putin ha stretto forti rapporti negli ultimi anni. Matteo Salvini era addirittura andato a Mosca in giornata, con la maglietta con sopra stampigliato il volto del presidente russo, per entrare in contatto coi rappresentanti del suo governo. Su Facebook c’è ancora il suo selfie dalla Piazza Rossa. Da eurodeputato il leader del Carroccio si era molto battuto per far cancellare all’Ue le sanzioni alla Russia.

Mesi dopo era stato proprio il Cavaliere a presentarli l’uno all’altro nella sua casa di via Rovani a Milano, facendo partire un rapporto che Salvini coltiva attraverso le cure di un suo stretto collaboratore. I rapporti tra il presidente russo e i Cinquestelle risalgono al marzo del 2016, quando alcuni emissari del partito dello “zar” incontrarono Alessandro Di Battista e Manlio Di Stefano e spiegarono di essere rimasti “favorevolmente colpiti”. Sarà un caso, ma sia la Lega come i Cinquestelle hanno criticato - seppur dopo averli autorizzati nel corso di una telefonata con il premier in carica - le due espulsioni.

Ecco allora un nuovo “collante” per la strana alleanza centrodestra-cinquestelle con la “partecipazione speciale” del partito del Cavaliere. “Altro che espellere i diplomatici russi, cacciamo l’ambasciatore francese”, tuonava ieri il leader della Lega dalla sua vacanza a Ischia.

Il riferimento era all’irruzione della polizia francese nel centro migranti di Bardonecchia che sta creando una crisi diplomatica tra il nostro Paese e quello dove è presidente da meno di un anno Emmanuel Macron. Il giovane leader politico aveva un rapporto stretto con Matteo Renzi - i due si sono sentiti per i rispettivi compleanni, l’allora segretario del Pd lo è andato a trovare ancora a novembre per un colloquio privato - tanto che ancora non si sono messe a tacere le voci che lo vorrebbero pronto a fondare un nuovo partito da zero, sul modello di En Marche d’Oltralpe.

La forza scenica e politica dell’ex banchiere che ha battuto al ballottaggio delle presidenziali Marine Le Pen e potrebbe avere un exploit alle Europee del 2019 ha fatto sì che nei giorni scorsi ci sia stato un primo avvicinamento tra il gruppo all’europarlamento dei centristi francesi e quello - ben più numeroso - dei pentastellati italiani.

L’asse con Macron, però, oggi crea non pochi imbarazzi. Lega e Forza Italia - con le due nuove capogruppo - hanno avuto gioco facile a protestare contro la mossa del francese, mentre Pd e Cinquestelle sono apparsi maggiormente in imbarazzo. Se l’Ue aveva scelto come suo referente nel ruolo di “stabilizzatore” di una qualunque maggioranza di governo Forza Italia e in questo senso andrebbe la prossima nomina di Antonio Tajani a coordinatore del partito, gli americani non sono rimasti a guardare. Appena capita l’antifona del dopo-voto, che c’è un solo partito che non ha alcuna possibilità di restare fuori da un governo, hanno convocato all’ambasciata di via Veneto il segretario della Lega.

Il 21 marzo Salvini ha parlato a lungo con l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg. All’uscita ha commentato così: “Ho avuto il piacere e l’orgoglio di parlare per un’ora e mezza con l’ambasciatore americano. Loro hanno America Great Again, noi abbiamo Prima gli italiani: sono due programmi perfettamente sovrapponibili”. Accanto al leader del Carroccio c’era il suo vice, che poi è responsabile Esteri del partito. Guarda caso è il possibile premier sul quale oggi puntano maggiormente i bookmakers.