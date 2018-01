Proteste sui social per Segre senatrice a vita,Pd: 'fa allibire'

Roma, 20 gen. (askanews) - Il Pd fa quadrato a difesa di Liliana Segre e della decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di nominare senatrice a vita la memoria italiana vivente dell'Olocausto, a seguito di alcuni duri attacchi apparsi sui social."Vedo che sui social network - ha scritto in una dichiarazione i portovace della segreteria nazionale Pd Matteo Richetti- ci sono persone che criticano la scelta del presidente della Repubblica di nominare senatrice a vita Liliana Segre e le critiche sono giustificate con la scusa dei costi di questa decisione. Sono francemanete allibito. Mettere in discussione una scelta così significativa ed importante del Presidente della Repubblica è inaccettabile. La vita e la testimonianza di Liliana Segre sono una ricchezza del nostro paese che va valorizzata in ogni modo possibile".