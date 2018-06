[Il reportage] I populisti e l’abbraccio dolce del potere. Il premier Conte: “Non siamo marziani”

Forse nessuno meglio di lei può dare l’idea di quanto possa essere dolce l’abbraccio tra “il sistema” e “l’antisistema”, tra la piazza e il potere. “Ammazza aho, mica c'ero mai venuta qui, prima stavo all’opposizione…”. Tailleur pantalone scuro, capelli con la piega un po’ mossi, girocollo e tacco sottile, Paola Taverna, oggi vicepresidente del Senato, ex pasionaria un po’ coatta - sia detto senza offesa - del Movimento 5 Stelle, si affaccia sui giardini del Quirinale che sono il tetto su tutta la Capitale, sgrana gli occhi e si libera nell’esclamazione, “quanto è bello” lanciandosi fiera verso i prati e le fontane, i buffet e soprattutto quell’establishment di politici, uomini e donne dello spettacolo, dell’industria e delle banche che una volta voleva aprire come una scatoletta di tonno e oggi assapora. In fondo, non è poi così male quel tonno.

Cambio di prospettiva

Come cambia la prospettiva in poche ore. Come si può cambiare in pochi anni. Ventiquattro ore prima a Montecitorio Salvini, Di Maio e il premier Conte, ancora professore, stavano chiudendo l’accordo che avrebbe dato vita, dopo 88 giorni di trattative faticosissime, al governo carioca. Il Governo del cambiamento Lega e 5 Stelle. Appena due giorni fa, questo primo giugno, che tradizionalmente avvia le celebrazioni del 2 giugno e della festa della Repubblica, doveva essere la cornice di uno grosso scontro istituzionale. Di Maio aveva chiesto l’impeachment del presidente Mattarella e aveva chiamato il Movimento in piazza sotto le bandiere tricolore gridando al “furto di democrazia”.

Sembra un secondo fa. Ieri erano tutti immersi nel grande abbraccio quirinalizio, Di Maio e Salvini, finalmente pacificati, sorridenti, i loro 17 ministri e il premier spuntato fuori dal nulla anche se un’aula universitaria può essere il centro del mondo. Tutti ancora storditi dal giuramento e dalla prima riunione del Consiglio dei ministri.

Territorio nemico e ora amico

Negli anni passati, il tradizionale ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica non era mai stato territorio dei 5 Stelle. Ancora meno della Lega. Andava Giorgetti ma mai Salvini. L’anno scorso s’affacciarono Di Maio e compagna, Alfonso Bonafede e il questore del Senato Laura Bottici. Oggi i pentastellati sono maggioranza. E anche la grande attrazione della serata. La Taverna si fa una foto ricordo con la neoministra Barbara Lezzi (delega per il Sud) e Laura Bottici, che invece è rimasta questore. Poi scompare tra la folla. Dove è caccia grossa ai “nuovi” mentre “i vecchi” passano loro il testimone.

Salvini parla fitto e da solo con il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli. Roba seria, si danno appuntamento dopo le venti al Viminale. Una volta libero, intorno si forma la fila per stringergli la mano. Al giuramento non c’era Elisa Isoardi, la sua compagna, e neppure i figli. “Mio figlio - taglia corto il ministro dell’Interno - aveva un torneo di tennis, era più emozionato per quello, solo che ha perso”. Con Mattarella, il padrone di casa davanti al quale ha da poco giurato, “abbiamo sempre filato d’accordo”. Anche se oggi e domani la Lega sarà in piazza per raccogliere le firme per l’elezione diretta del Capo dello Stato. S’avvicina anche Lino Banfi: “Sai che Luigi Di Maio conosce tutti i miei film?”. Salvini ribatte: “Eh ma noi per questo governo abbiamo fatto la bizona, il 5-5-5” che è una delle scene più spassose di Oronzo Canà, “L’allenatore nel pallone”. Visto qui in questi giardini, camicia bianca e abito scuro, fatichi a ricordare il Matteo con la felpa e la ruspa. “Starò un po’ in ufficio e un po’ in piazza” promette. Passa un cardinale. Timori di irritare la Chiesa per l’annunciata stretta sull’immigrazione? “Troveremo convergenze su un’accoglienza delle regole. Studierò e deciderò”. Parole ragionevoli che non poteva certo usare in campagna elettorale.

Il superministro: “Ce l’abbiamo fatta”

Gigi e Matteo, il “capo politico” e “il capitano”. La scena è soprattutto per loro. Dopo il bacio, i bari, l’arrivo all’altare, chissà cosa inventeranno ora gli street artist che ne avevano segnato il destino ben prima che si verificasse. Il voto del 4 marzo li aveva spinti al governo insieme. Ci sono arrivati. Tra molte macerie. Di Maio è accerchiato dai giornalisti, passa da uno all’altro, risponde veloce per non dire nulla di più. “Sono stati mesi stancanti ma ce l'abbiamo fatta. Ho sentito Poletti e Calenda, ci vediamo martedì per il passaggio di consegne”. Oltre che vicepremier, Di Maio è anche un superministro: Lavoro e Sviluppo economico. “Al lavoro per chi non ce l’ha, per chi ce l’ha ma non ha dignità, per chi oggi lo dà come gli imprenditori (a pochi metri c’è il costruttore romano Caltagirone che sembra aver fatto pace anche con la sindaca Raggi, ndr), per chi in questo paese lavora da una vita e ancora deve andare in pensione. Io al lavoro per creare lavoro”. Sembra uno scioglilingua ma è il suo programma.

Martina a Centinaio: “Ti ho lasciato tutto in ordine”

I Giardini del Quirinale diventano inevitabilmente il luogo dell’incontro e della stretta di mano tra chi esce e chi entra. Sfilano i vecchi ministri, Orlando, Padoan, Franceschini, Pinotti, Lorenzin. Martina avvicina il suo successore all’Agricoltura Gianmarco Centinaio (che prenderà a breve anche la delega al Turismo): “Ho lasciato tutto in ordine - scherza - quando vuoi chiamami. Ora però saremo noi a fare le manifestazioni…”. “Guarda che è divertente, noi l’abbiamo fatto per cinque anni ed eravamo quattro gatti” scherza il senatore leghista. Più in là Nicola Fratoianni scherza con Roberto Fico: “Allora, te la faccio la tessera di Sinistra italiana?”. Appare Virginia Raggi che abbraccia gli amici ministri, Di Maio e Bonafede, e poi si mette in fila per salutare il Presidente Mattarella. Tria e Savona provano a sfuggire ai taccuini, ma tra un flute di prosecco e un finger food, capita poi di trovarsi di fronte il giornalista. “Nessuna forza politica vuole l’Italia fuori dall’euro” chiarisce. Il collega professore e ministro Paolo Savona, sul cui profilo antieuro Mattarella ha alzato il muro per una settimana, è qualche metro più in là, con la figlia. Enzo Moavero Milanesi, governo Monti, Letta e ora Salvini-Di Maio, è più avvezzo a queste situazioni. “La sopravvivenza in questa cosa sarà tutta da vedere…”. Per il resto, rassicura che non ci sarà un problema di mantenere nei ranghi Lega e 5 Stelle. “Non siamo un governo militare, lavoreremo uniti e motivati”.

I consigli di Casini a Casalino

Vecchio e nuovo si mescolano tra sorrisi, confidenze e consigli. Bertinotti parla con Di Maio, Rutelli dà qualche dritta a Rocco Casalino che sta per assumere la guida della comunicazione di palazzo Chigi insieme a Pietro Dettori, uomo della Casaleggio. “Si tratta di aspettare, poi le cose cambiano…” vede lungo Casini. Treu parla con Bassanini, il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli spiega: “Sulla Tav faremo quello che è giusto fare”. Nel contratto è scritto che i cantieri dell’alta velocità saranno chiusi. Giancarlo Giorgetti parla con Bruno Vespa, il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini come molti altri consiglieri - Luca Forteleoni, Lorenzo Pontecorvo e Claudio Galoppi cercano il loro nuovo ministro Alfonso Bonafede che, circondato da tanto mondo, a sua volta cerca “Luigi”, cioè Di Maio. Per sottrarsi. La consigliera Paola Balducci stringe la mano a Lorenzo Fontana, ministro leghista della Famiglia e delle disabilità. “Mi raccomando - gli dice - le disabilità”. Perché è meglio non affrontare qui e ora il tema delle unioni civili

Due file

Matteo Renzi è in viaggio per la Cina. Paolo Gentiloni si rilassa in giardino con la sua dolce ironia: “Dicono sia bellissima la vita da ex premier”. Intanto si formano due file distinte. Una per stringere la mano a Mattarella, vero regista di questo governo: starà in piedi tre ore, accanto alla figlia Laura, a fare gli onori di casa. Nei due interventi di giornata, uno ai prefetti e l’altro al corpo diplomatico, ha ribadito la sua ricetta: “Più Europa e più coesione sociale”. Per chi volesse intendere. E poi l’invito alla pacificazione: “Il confronto tra le forze politiche sia sempre tradotto nell’attitudine a non ridursi a conflitto fine a se stesso quanto piuttosto nell’ambizione ad assicurare all’Italia le prospettive di sviluppo più sicure e più forti”.

All’inizio il presidente Conte resta in piedi al suo lato, discreto, silenzioso, l’ospite nuovo, fresco di giuramento, presentato dal padrone di casa. Poi il cerimoniale ritiene consono creare una seconda fila, appositamente per lui, affiancato dal segretario generale di palazzo Chigi Paolo Aquilanti. Andrà avanti almeno un paio d’ore. “Tranquilli - rassicura - non siamo marziani”. Conferma che sarà Rocco Casalino ad occuparsi della comunicazione di palazzo Chigi. Su chi sarà il vero premier, lui o il Contratto di governo, sorride: “Un’intera squadra di ministri”. E tra “Presidente” e “Professore”, tutto sommato meglio la seconda.

Dalla seconda alla Terza Repubblica

Il passaggio del testimone dalla Seconda alla terza Repubblica avviene tutto sommato senza traumi né rancori. Poteva andare malissimo questa festa del 2 giugno: l’impeachment, le piazze, le tensioni con l’elettorato di riferimento. Invece il Presidente della Repubblica ha saputo perdonare un errore dal sen fuggito (di Di Maio), le piazze oggi saranno solo per festeggiare (stamani la parata militare; i 5 Stelle stasera alla Bocca della Verità con Beppe Grillo) e quella di ieri del Pd in piazza Santa Apostoli è stato un primo contarsi per organizzare la lunga marcia all’opposizione. Forza Italia, l’altra sconfitta, è presente con discrezione nei giardini del Quirinale: la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, Renato Brunetta (“Tria è un mio caro amico ma la mia opposizione sarà durissima”), la presidente Casellati, il presidente del consiglio europeo Antonio Tajani. Non c’è Berlusconi. Non gli è mai andata giù che Mattarella non abbia neppure provato a dare il pre incarico per fare il governo alla coalizione di centrodestra arrivata prima il 4 marzo.

Toccava ai 5 Stelle

La sensazione, anche per come sono andati questi tre mesi, è che il Quirinale, visto il 32 per cento di consensi, abbia preso a cuore l’esperimento 5 Stelle. E abbia aiutato a scrivere quella famosa “pagina bianca” rispetto alla quale Mattarella suggerì di non aver timore. E’ quasi sera quando il braccio destro di Di Maio, Vincenzo Spadafora, si avvicina a uno dei più stretti collaboratori di Mattarella e si presenta. “So chi è lei” risponde l’interlocutore. “Grazie di tutto” dice Spadafora. “Adesso bisogna far funzionare tutto- replica l'altro- bisogna fare squadra. Dica a Di Maio che quando vuole siamo qui”.

I primi cento giorni saranno decisivi. I dossier delicati e in scadenza sono tanti. Gentiloni li ha consegnati in una cartellina ieri a Conte, dopo il passaggio della campanella, prima del primo Consilgio dei ministri: Ilva, Alitalia, missioni all’estero, flussi migratori, le crisi aziendali con migliaia di posti di lavoro a rischio.

Salvini e Di Maio lo sanno. Il premier Conte lo sta imparando. Anche per questo la cerimonia del giuramento è stata veloce e con toni mesti, scura e con pochi colori, la giacca bianca di Barbara Lezzi, la cravatta ocra di Savona e quella verde di Salvini.