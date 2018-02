La corsa degli "impresentabili" per il parlamento: sono 8 i condannati e una trentina gli imputati. Ecco i nomi

Sarebbero 8 i condannati e trenta quelli sotto processo. Stiamo ovviamente parlando dei candidati che hanno problemi di tipo giudiziario “acclarati da un atto”. In pratica una sentenza o un rinvio a giudizio. Nomi ai quali – come scrive oggi Repubblica - la realtà politica italiana non vuole rinunciare nonostante i guai con la giustizia. Senza contare altre decine di indagati eccellenti di cui si è parlato abbondantemente in campagna elettorale.

Comunque a leggere l’articolo di Emanuele Lauria, gli otto condannati di cui si discorre starebbero prevalentemente nelle liste del Centrodestra. I nomi sono abbastanza noti.

Il primo è quello di Umberto Bossi, che ha maturato due sentenze per l’utilizzo illecito dei fondi pubblici per la Lega, ed è candidato al Senato in Lombardia.

Roberto Formigoni invece, con i suoi 6 anni per corruzione, scende in campo per il senato, sempre nella stessa regione.

Seguono Ugo Cappellacci e Michele Iorio, due ex presidenti di regione (Sardegna e Molise). “Il primo – scrive Repubblica - è stato condannato a 2 anni e mezzo per il crac milionario della società di vernici Sept ed è stato ricandidato per la Camera a Cagliari”. L’altro, in campo attualmente “per Noi con l’Italia, qualche giorno prima della chiusura delle liste, è stato riconosciuto colpevole di aver favorito il socio privato nella cessione dello zuccherificio Molise”. Avrebbe “una condanna a sei mesi per abuso e interdizione per un anno dai pubblici uffici”. Ma ciò non gli ha impedito comunque di essere candidato per il centrodestra nel collegio uninominale.

Altre figure forziste in posizioni particolari sarebbero Salvatore Sciascia, ex capo dei servizi fiscali Fininvest, condannato a 2 anni e mezzo per le tangenti alle Fiamme Gialle prima della riabilitazione, e candidato al Senato sempre in Lombardia. Ci sarebbe poi l’imprenditore Antonio Angelucci schiarato per il terzo mandato nonostante “una condanna a un anno e 4 mesi per falso e tentata truffa”.

Non bisogna dimenticare inoltre Domenico Scilipoti che vanta una “condanna per documenti falsi prodotti per non pagare un debito da 230mila euro e candidato in Puglia per il senato. Scilipoti “divenne famoso anche per essere stato uno dei “responsabili” che salvarono Berlusconi dalla sfiducia”.

Urania Papatheu, ex commissaria della Fiera del Mediterraneo, invece ha una sentenza per “sperperi nella gestione della Fiera” in Sicilia ed è in corsa a Messina.

Il Pd a sua volta recupera terreno con il gruppo De Luca. Il figlio del governatore campano Vincenzo, “Piero, è sotto processo per il crac dell’immobiliare Ifil, il capo dello staff Franco Alfieri è sotto processo perché quando era sindaco di Agropoli avrebbe lasciato immobili confiscati nella disponibilità di famiglie malavitose. Eva Avossa, già vicesindaca di Salerno con De Luca padre, è sotto processo a sua volta per una questione legata a una variante urbanistica”.

Forza Italia - sempre stando a Repubblica - ricandida anch’essa due importanti uomini politici campani che attendono sentenza: Domenico Siano coinvolto in una inchiesta su appalti e rifiuti e per il quale il senato respinse la richiesta di arresto, e Nunzia De Girolamo, accusata di concussione e voto di scambio in una vicenda legata alla Asl di Benevento.

Fratelli d’Italia schiera in Veneto Maria Carretta e Sergio Berlato. Tutt’e due sarebbero imputati di falso per il tesseramento gonfiato dell’ex Pdl.

Paolo Alli è invece sotto la lente dei giudici per abuso d’ufficio nel processo sulle tangenti nella sanità, lo stesso dove sarebbe protagonista Formigoni. E’ candidato nel centrosinistra nella regione lombarda.

Il Pd poi schiera nel Lazio Angelo D’Agostino. D’Agostino - scrive il quotidiano - è “coinvolto in un maxi procedimento per le presunte mazzette alla società di certificazione Axosa”.

Infine ci sono gli imputati nei vari procedimenti per la cosiddetta “rimborsopoli” nei Consigli regionali. Secondo il giornale romano sarebbero 13 nelle liste di Fi, Pd e altri. La Lega avrebbe candidato in un collegio sicuro in Liguria il segretario regionale Edoardo Rixi, che è stato “chiamato a rendere conto di spese per 19mila euro. Sotto processo sarebbe anche il presidente del Consiglio regionale Francesco Bruzzone, regolarmente candidato”.

Per Leu sarebbe infine “in lista alla Camera l’ex assessore comunale di Avellino Giancarlo Giordano. Per lui l’accusa è di abuso d’ufficio per la mancata bonifica di Isochimica”.